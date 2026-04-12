Вагенкнехт призвала к отставкам в ФРГ из-за цен на топливо

БЕРЛИН, 12 апр - РИА Новости. Лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт призвала отстранить министра экономики Катерину Райхе и министра финансов Ларса Клингбайля из-за провала правительственной политики по снижению цен на топливо.