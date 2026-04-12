Вагенкнехт призвала к отставкам в ФРГ из-за цен на топливо - РИА Новости, 12.04.2026
19:56 12.04.2026
Вагенкнехт призвала к отставкам в ФРГ из-за цен на топливо

Вагенкнехт призвала к отставкам в ФРГ из-за провала мер по ценам на топливо

© AP Photo / Martin Meissner — Сара Вагенкнехт
Сара Вагенкнехт - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
© AP Photo / Martin Meissner
Сара Вагенкнехт. Архивное фото
БЕРЛИН, 12 апр - РИА Новости. Лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт призвала отстранить министра экономики Катерину Райхе и министра финансов Ларса Клингбайля из-за провала правительственной политики по снижению цен на топливо.
Как сообщили Bild в автоклубе ADAC, в субботу цены на топливо на немецких заправках после небольшого снижения в последние дни снова пошли в рост. Так, в 12.15 (13.15 мск) средняя цена на самый бюджетный бензин марки E10 повысилась до 2,17 евро, а на дизель — до 2,37 евро.
"Заменить нужно не только министра экономики, но и министра финансов. То, что граждан не защитили от роста цен, - это главный политический провал года. От Райхе и Клингбайля не поступило ни одного разумного предложения по снижению цен на топливо. Остается только надеяться, что граждане как можно скорее будут избавлены от этого худшего федерального правительства с самым некомпетентным канцлером всех времен", - написала Вагенкнехт в соцсети X.
Кроме того, партия Вагенкнехт призывает установить потолок цен на топливо на уровне 1,50 евро.
Заместитель председателя рабочего крыла партии ХДС Христиан Боймлер потребовал в субботу отставки с поста министра экономики и энергетики ФРГ Катерины Райхе на фоне ее публичного конфликта с министром финансов ФРГ Ларсом Клингбайлем из-за разногласий вокруг мер по снижению цен на топливо, резко выросших после начала конфликта на Ближнем Востоке.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация конфликта на Ближнем Востоке привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.
