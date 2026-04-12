Ульянов счел ожидаемым, что США и Иран не пришли к соглашению сразу - РИА Новости, 12.04.2026
15:06 12.04.2026
Ульянов счел ожидаемым, что США и Иран не пришли к соглашению сразу

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Михаил Ульянов. Архивное фото
Михаил Ульянов. Архивное фото
ВЕНА, 12 апр - РИА Новости. США и Ирану удалось бы прийти к соглашению только при условии, что одна из сторон была бы готова капитулировать, но "это явно не тот случай", нужно готовиться к серии переговорных раундов, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Ранее в воскресенье возглавлявший американскую делегацию на переговорах с Ираном в Исламабаде вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что стороны не смогли прийти к соглашению в ходе длительных переговоров. По его словам, делегация Штатов вернется домой без сделки.
"Неужели он в самом деле рассчитывал за несколько часов достичь договорённости по столь сложному многоплановому вопросу? Договориться столь быстро можно было бы только при условии, что одна из сторон готова капитулировать. Но это явно не тот случай", - написал Ульянов в своем Telegram-канале.
По его словам, если США в самом деле стремятся к политико-дипломатическому решению, "они должны быть готовы к серии переговорных раундов в сочетании с многочисленными встречами на экспертном уровне".
"Это азбука дипломатии", - отметил он.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Президент США Дональд Трамп в ночь на среду 8 апреля объявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели.
