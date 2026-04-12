"Проиграет сегодня". На Западе пришли в ужас из-за происходящего на Украине - РИА Новости, 12.04.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
22:02 12.04.2026 (обновлено: 22:36 12.04.2026)
"Проиграет сегодня". На Западе пришли в ужас из-за происходящего на Украине

Политик Филиппо призвал прекратить финансирование Украины

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X прокомментировал жестокие кадры силовой мобилизации на Украине.
"Это евро-зеленская мафия, которой мы, французы, выпишем чек на 17 миллиардов евро, если Орбан проиграет сегодня вечером! Они похищают людей прямо с улиц, чтобы отправить их на передовую НАТО и подпитывать коррупцию! Франция не должна финансировать этот преступный, мафиозный режим!" — написал он.
Кирилл Буданов* - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
"Это катастрофа". Буданов* сделал тревожное заявление о будущем Украины
Вчера, 15:46
Так политик прокомментировал видео, на котором несколько мужчин с закрытыми лицами, предположительно сотрудники призывных органов Украины, похищают человека, несмотря на протесты прохожих и попытки предотвратить его мобилизацию.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин, нередко избивая задержанных.
На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Также в стране с 18 мая 2024 года действует закон об усилении мобилизации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
"Ему нужна бойня". На Украине забили тревогу из-за состояния Зеленского
Вчера, 19:34
 
