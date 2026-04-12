"Проиграет сегодня". На Западе пришли в ужас из-за происходящего на Украине

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X прокомментировал жестокие кадры силовой мобилизации на Украине.
Так политик прокомментировал видео, на котором несколько мужчин с закрытыми лицами, предположительно сотрудники призывных органов Украины, похищают человека, несмотря на протесты прохожих и попытки предотвратить его мобилизацию.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин, нередко избивая задержанных.
На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Также в стране с 18 мая 2024 года действует закон об усилении мобилизации.