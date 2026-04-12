UFC 327. Мурзаканов - Коста: когда бой, смотреть онлайн, коэффициенты, прогноз
Октагон UFC - РИА Новости
Единоборства
 
02:15 12.04.2026 (обновлено: 06:14 12.04.2026)
"Ненавижу русских": наш нокаутер накажет звезду UFC за базар?

Коста заявил, что ненавидит русских, перед боем с Мурзакановым на UFC 327

Стердаун Азамата Мурзаканова перед UFC 327
Корреспондент РИА Новости Спорт Иван Орехов
Иван Орехов
Редактор-корреспондент РИА Новости Спорт
В ночь на 12 апреля в Майами (США) пройдет знаменательный для отечественных смешанных единоборств (ММА) 327-й номерной турнир Абсолютного бойцовского чемпионата UFC, в соглавном событии которого подерется не знающий поражений россиянин Азамат Мурзаканов. РИА Новости Спорт анонсирует большое шоу и рассуждает, сможет ли провокатор из Бразилии доставить проблем Профессионалу.

16-0 в профи. 6-0 в UFC

Крутейший послужной список 36-летнего уроженца Кабардино-Балкарии. Более того, в американском промоушене всего один бой Мурзаканова дошел до решения — в остальных судьям приходилось вмешиваться в доминирование Азамата. И ведь побеждает ярко: в октябре в Абу-Даби от удара Профессионала рухнул опытный Александр Ракич и приблизил россиянина к топ-5 полутяжелой весовой категории.
Правда, с "медийкой" еще предстоит поработать. И субботняя встреча с известным бразильцем Пауло Костой должна поспособствовать хайпу Азамата — он явный фаворит поединка и в случае победы не только заявит о себе на весь ММА-мир, но еще и ворвется в пятерку лучших полутяжеловесов UFC.
B Мурзаканов понимает, как впечатлить публику. "Я убью Пауло Косту 12 апреля. Я добьюсь справедливости для всей Бразилии", — написал россиянин в соцсетях. И очаровал бразильцев! Южноафриканцы желают удачи Азамату и даже распространяют картинку, на которой наш спортсмен изображен в форме сборной Бразилии по футболу.
"Бой закончится досрочно или дойдет до решения судей? Сам Пауло заявил, что готовится к войне. Если он выйдет и подерется, то я больше чем уверен, что бой не дойдет до решения". (Home of Fight)
Пауло и правда видится проходимым оппонентом. Четыре поражения в последних шести боях, плохая выносливость, отсутствие финишей с 2018 года — некогда непобежденный проспект совсем растерял былую ауру. Но так о нем говорили и перед встречей с другим россиянином, Романом Копыловым. Однако победил бразилец, даже по "кардио" не просел. Так что Азамату, рвущемуся к господству в дивизионе, стоит быть поаккуратнее с говорливым "Боррачиньей".
"Честно сказать, я бы выбрал Алекса Перейру для титульного боя. Да, понятно, что он уходит в тяжелый вес и, может, не вернется... Неважно. Мне интересно было бы подраться с ним".
Азамат Мурзаканов
Азамат Мурзаканов

Коста перешел на трешток

И на пресс-конференции не только оскорбил будущего соперника, но еще и нелестно высказался о всех представителях России в смешанных единоборствах:
"Посмотрите на этого жирдяя. В субботу я вздерну твою жирную задницу. Я в соглавном событии вечера всего с одной целью - надрать его толстую русскую задницу, поверьте мне. Я представляю Латинскую Америку, Центральную Америку, Северную Америку. Я ненавижу этих гребаных русских. Третьим русским в моей карьере, возможно, будет Чимаев. Хочу, чтобы он был следующим после победы над этим толстяком".

Во сколько бой Мурзаканова?

Турнир стартует в 00:30 по Москве. Соглавное событие вечера начнется ближе к шести утра.

Где смотреть?

Онлайн-трансляция будет доступна на официальном сервисе UFC Fight Pass и онлайн-платформе "Кинопоиск". На общедоступном телевидении эфир стартует в 02:00 мск.

Какие коэффициенты?

На россиянина 1.5 при 3.1 на Косту.

Кстати, про чемпионский бой

После того, как Алекс Перейра уверенно победил нелюбимого боссами UFC Магомеда Анкалаева, россиянина отбросили в конец титульной гонки — неизвестно, получит ли когда-то россиянин еще шанс подраться за золото. Бразилец же снова ворвался на олимп. И сразу оставил пояс, поднявшись в тяжелый вес творить историю: еще никогда в истории главного ММА-промоушена мира не было чемпиона в трех дивизионах.
Кому драться за вакантный титул в мэйн ивенте UFC 327? Выбор Карлоса Ульберга понятен:
  • в активе новозеландца девять побед кряду;
  • в последнем бою наглухо вырубил экс-претендента Доминика Рейеса;
  • у него хороший показатель "досрочек": 10 из 14 боев, включая единственный проигранный поединок, не продлились всю дистанцию.
Но вот Иржи Прохазка с его сумасшедшим стилем… Как же его любит промоушен! Проиграл два из пяти последних поединков, причем оба поражения — нокаутами от Перейры в "титульниках". Даже несмотря на проигрыш Алексу Анкалаев заслуживает нового шанса куда больше. Но звездность "Самурая" играет на руку Иржи и дает ему возможность вернуть оставленный в 2022 году титул.
Официальный постер турнира UFC 327
Официальный постер турнира UFC 327

Все бои UFC 327

Основной кард:
  • Иржи Прохазка — Карлос Ульберг;
  • Азамат Мурзаканов — Пауло Коста;
  • Кертис Блейдс — Джош Хокит;
  • Доминик Рейес — Джонни Уокер;
  • Каб Свонсон — Нейт Ландвер.
Предварительный кард:
  • Патрисио Фрейре — Аарон Пико;
  • Матеуш Гамрот — Эстебан Рибович;
  • Кевин Холланд — Рэнди Браун;
  • Татьяна Суарес — Лупита Годинес;
  • Келвин Гастелум — Висенте Люке;
  • Маркел Медерос — Крис Падилья;
  • Чарльз Радтке — Франсиско Прадо.
Отметим, что Мурзаконова и Косту подняли в ко-мэйн ивент после того, как чемпион в наилегчайшей весовой Джошуа Ван получил травму, и его поединок против Тацуро Таирой был перенесен на UFC 328.
