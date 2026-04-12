История самой известной учительницы из СССР

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости, Вадим Минеев. После рождения каждый человек встречается с двумя важными для него людьми — это врачи, заботящиеся о его здоровье, и учителя, дающие ему знания, необходимые для дальнейшей жизни. В СССР одной из самых знаменитых учителей была Валентина Лаптева.

Чем он известна? И за что ее почитали даже в Кремле?

Сама заработала на обучение

Валентина Лаптева родилась 23 февраля 1900 года на станции Сухиничи Московской железной дороги, тогда еще Калужской губернии, в семье железнодорожного служащего-весовщика.

Обучение было платное, поэтому Валентина Вячеславовна во время каникул работала няней, гувернанткой, не гнушалась любой работы, чтобы заработать на обучение.

В 1918 году она окончила педагогический класс гимназии.

Время было страшное: революция, гражданская война, разруха. В 1918-1919 годах ей пришлось работать в качестве помощника секретаря Щигровского народного суда первого участка.

Как только появилась возможность, она все-таки перешла на педагогическую работу. В 1919 году ее направили трудиться учительницей начальных классов в деревню Полевая Палата Щигровского уезда.

Ордена из рук Калинина и Ворошилова

До 1933 года Лаптева работала в школах Щигровского уезда, затем — в Нижнедевицкой образцовой начальной школе Воронежской области. А в 1937 году она нашла свой второй дом — Лебедянь, сейчас это территория Липецкой области.

Признание к ней пришло рано, ее педагогический труд неоднократно отмечался благодарностями, премиями и грамотами.

В 1939 году случилось то, что прославило Лаптеву на всю страну. В Георгиевском зале Кремля Михаил Иванович Калинин — "всесоюзный староста" — вручил ей высшую награду СССР, орден Ленина с такой формулировкой : "За выдающиеся успехи в деле школьного обучения, воспитания детей в сельских школах, за отличную постановку учебной работы и активное участие в общественной жизни на деревне".

В 1943 году учительница получила в награду значок "Отличник народного просвещения", а в 1945 году — медаль "За доблестный труд". Второй орден Ленина она получила в Кремле из рук Климента Ворошилова в 1954-м. Орден Трудового Красного Знамени ей вручили в 1960 году.

Никогда не повышала голос

Несмотря на заслуженное признание, Лаптева никогда не почивала на лаврах. Она постоянно вела уроки, учила детей начального звена и учащихся педучилища. Каждый день она искала эффективные приемы и методы обучения, которые позже лягут в основу знаменитого "липецкого опыта" — передовой педагогической практики.

Ее идеи о перестройке урока, перенесении центра тяжести на самостоятельную работу учащихся упали на благодатную почву. Не только Валентина Вячеславовна, но и весь педагогический коллектив, руководимый ею, четко представлял свои задачи: работать без второгодников.

Скромная, тихая, приветливая, она никогда не повышала голос, имела подход ко всем педагогам и детям. Всех самых сложных и трудных детей Лаптева набирала в свой класс. Каждого ребенка называла по имени, умела найти подход к своим ученикам. Слова одобрения Валентины Вячеславовны для них были лучше громких похвал.

Передавала свой опыт

Активно Лаптева передавала свой опыт начинающим учителям. Три дня в неделю на ее уроках в школе присутствовали будущие педагоги. Из числа выпускников Лебедянского педучилища, прошедших уроки жизни и педагогики у Валентины Вячеславовны, многие стали прекрасными учителями, кандидатами педагогических наук, докторами, академиками.

Валентина Вячеславовна неоднократно избиралась депутатом районных Советов и дважды депутатом Верховного Совета РСФСР. Она много делала для людей, при этом оставаясь такой, какой была всю жизнь: скромной, обаятельной, сердечной.