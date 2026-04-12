СМИ: ЦАХАЛ готовится к возможному возобновлению конфликта с Ираном
15:45 12.04.2026 (обновлено: 15:47 12.04.2026)
СМИ: ЦАХАЛ готовится к возможному возобновлению конфликта с Ираном

Ynet: Замир приказал ЦАХАЛ готовиться к возможному возобновлению боевых действий

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные. Архивное фото
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Начальник генерального штаба армии Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир после завершения переговоров между США и Ираном в Пакистане отдал приказ о подготовке к потенциальному возобновлению военных действий против исламской республики, утверждает израильский новостной портал Ynet со ссылкой на источники.
"Начальник генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-лейтенант Эяль Замир отдал войскам приказ перейти в режим повышенной боевой готовности и быть готовыми к возможному возобновлению военного конфликта с Ираном в ближайшее время", - говорится в публикации.
Дым на месте израильского авиаудара в южном пригороде Бейрута - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
Израиль не будет обсуждать перемирие с "Хезболлой", заявил посол в США
11 апреля, 07:35
Со ссылкой на источники, Ynet пишет, что ЦАХАЛ начала структурную подготовку к конфликту, подобную той, которую израильская армия проводила ранее для операций против Ирана. Сообщается, что военная разведка Израиля в ускоренном порядке создает список целей, по которым будут наносится удары. Как отмечается, ими станут военные объекты Ирана. ВВС Израиля также готовятся к нанесению новых ударов. По информации портала, они готовят "пакеты ударов" по Ирану.
В субботу Иран и США начали переговоры в Исламабаде после того, как президент США Дональд Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Утром в воскресенье глава американской делегации, вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что Иран и США не смогли прийти к соглашению в ходе длительных переговоров и делегация Штатов вернется домой без сделки.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
Турецкие прокуроры потребовали для властей Израиля до 4596 лет тюрьмы
11 апреля, 13:11
 
