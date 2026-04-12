Рейтинг@Mail.ru
ЦАХАЛ заявила об уничтожении ракетной пусковой установки на юге Ливана
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:05 12.04.2026
ЦАХАЛ заявила об уничтожении ракетной пусковой установки на юге Ливана

Армия Израиля заявила об уничтожении ракетной пусковой установки на юге Ливана

© REUTERS / Mohamed AzakirДым на месте израильского авиаудара в южном пригороде Бейрута, Ливан
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о поражении ракетной пусковой установки на юге Ливана.
"Ночью Армия обороны Израиля обнаружила ракетную установку, размещенную в районе Джуайя на юге Ливана... Вскоре после обнаружения установка была поражена и уничтожена в ходе стремительной операции", - говорится в сообщении пресс-службы армии.
Эскалация между Израилем и шиитским движением "Хезболлах" началась в ночь на 2 марта, когда ливанское движение возобновило ракетные атаки на израильскую территорию на фоне резкого обострения региональной обстановки. В ответ Израиль приступил к масштабным ударам по Ливану, а 16 марта объявил о начале наземной операции на юге Ливана. После сообщений о достижении двухнедельного прекращения огня между Ираном и США "Хезболлах" приостановило операции против Израиля. В среду Израиль подверг массированным ударам Бейрут и населенные пункты на юге Ливана, после чего в четверг шиитское сопротивление возобновило боевые действия.
В миреЛиванИзраильИранХезболлаВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала