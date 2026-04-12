ЦАХАЛ заявила об уничтожении ракетной пусковой установки на юге Ливана

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о поражении ракетной пусковой установки на юге Ливана.
Эскалация между Израилем и шиитским движением "Хезболлах" началась в ночь на 2 марта, когда ливанское движение возобновило ракетные атаки на израильскую территорию на фоне резкого обострения региональной обстановки. В ответ Израиль приступил к масштабным ударам по Ливану, а 16 марта объявил о начале наземной операции на юге Ливана. После сообщений о достижении двухнедельного прекращения огня между Ираном и США "Хезболлах" приостановило операции против Израиля. В среду Израиль подверг массированным ударам Бейрут и населенные пункты на юге Ливана, после чего в четверг шиитское сопротивление возобновило боевые действия.