Рейтинг@Mail.ru
Правительство утвердило создание НИЦ судостроения имени Крылова
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:01 12.04.2026 (обновлено: 12:14 12.04.2026)
Правительство утвердило создание НИЦ судостроения имени Крылова

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства России
Дом правительства России - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Дом правительства России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Правительство России утвердило решение о создании Национального исследовательского центра судостроения имени академика Алексея Крылова, сообщается на сайте кабмина.
"Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о создании Национального исследовательского центра судостроения имени академика А. Н. Крылова. Решение принято в рамках указа президента", - указано в сообщении.
Согласно документу, для создания нового центра будет реорганизован ФГУП "Крыловский государственный научный центр" в Санкт-Петербурге - его преобразуют в федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр судостроения имени академика А. Н. Крылова". Минпромторгу России поручено не позднее 15 мая нынешнего года завершить мероприятия, связанные с реорганизацией.
В новом НИЦ будут проводить научные исследования в сфере судостроения и разработки морской техники, выполнять полный цикл научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям развития судостроения и морской техники, отметили в правительстве.
"Кроме того, центр будет участвовать в разработке и обосновании программ судостроения, а также консолидировать исследовательский, конструкторский, технологический и кадровый потенциал ведущих научных организаций для формирования опережающего научно-технического задела и развития прорывных технологий в сфере судостроения и разработки морской техники", - уточнили в кабмине.
Президент России Владимир Путин в декабре прошлого года подписал указ о создании Национального центра судостроения имени Крылова для координации научных исследований в сфере морской техники. Национальный центр судостроения должен стать фундаментом для разработки новых передовых технологий в этой области, подчеркивал ранее помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. По его словам, новый НИЦ судостроения станет аналогом Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" и НИЦ "Институт имени Н. Е. Жуковского", которые представляют собой особую форму организации и управления исследованиями для получения прорывных результатов в приоритетных областях науки и технологий. Под их эгидой объединены крупные российские научные организации.
РоссияСанкт-ПетербургМихаил МишустинМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала