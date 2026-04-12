"У этих дьяволов был шанс". Как могла закончиться Гражданская война в США

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости, Сергей Проскурин. Ровно 165 лет назад, 12 апреля 1861-го, конфедераты обстреляли занятый северянами форт Самтер — грянули первые выстрелы Гражданской войны. Противостояние, длившееся четыре года, стало самым кровопролитным в истории США. О том, можно ли было избежать катастрофы, — в материале РИА Новости.

Первая кровь

Не так давно среди американского истеблишмента разгорелась дискуссия: не признать ли президентство Дональда Трампа наихудшим за всю историю Штатов. Однако вряд ли ему удастся подвинуть с антилидерского пьедестала одного из своих предшественников — Джеймса Бьюкенена.

Согласно соцопросам, 15-й американский президент стабильно занимает нижнюю позицию последние несколько лет. Современники и потомки обвиняют его в отсутствии политической воли, в том, что в критический момент он не проявил решительность и подвел страну под штыки.

Сам Бьюкенен к началу войны был "хромой уткой". Демократы в его лице дискредитировали себя в глазах общественности: экономический кризис 1857 года, рост безработицы, территориальные споры по поводу Канзаса… К тому же в спину уже вовсю дышал Авраам Линкольн.

Однако в кармане энергичного кандидата от республиканцев лежал противоречивый козырь — отмена рабства. Он-то и стал первым толчком к расколу. Сразу же после избрания Линкольна в ноябре 1860-го семь южных штатов (Южная Каролина, Миссисипи, Флорида, Алабама, Джорджия, Луизиана и Техас) объявили о выходе из состава США.

Тогдашнее законодательство не запрещало сецессию (отделение). Но после такого отколовшиеся не исключали возможности открытого столкновения с Севером. А потому прислали на ближайший конвент, состоявшийся в Монтгомери, делегацию. И объявили о создании нового государственного образования — Конфедерации. В феврале 1861 года был выбран ее президент — плантатор из Миссисипи Джефферсон Девис.

Вскоре к конфедератам присоединились еще четыре штата. Атмосфера накалялась. В руки южан без боя переходили арсеналы, форты и прочие военные объекты.

Исключением стал форт Самтер в гавани Чарльстона (Южная Каролина). На предъявленный Югом ультиматум его комендант ответил отказом. Бикфордов шнур был протянут. Оставалось дождаться искры.

В ночь на 12 апреля 1861-го конфедераты начали обстрел укрепрайона. Осада продолжалась 36 часов. В итоге гарнизон был сдан. Единственной жертвой в сражении стал рядовой южан Дэниел Хоу. Во время подъема флага рядом с ним разорвался снаряд.

Несмотря на это, инцидент в Самтере был воспринят сторонами как начало войны.

Фатальная ошибка

Уже на следующий день президент Линкольн объявил о мятеже. Распорядился о наборе добровольцев в армию (позже заменил его на воинскую повинность), а также отдал приказ о морской блокаде южной части Восточного побережья.

В конце июля конгресс принял резолюцию о целях войны: "Защита и поддержание верховенства конституции и сохранение государства". Официально же, согласно документу, противостояние должно было закончиться, когда отколовшиеся штаты вернутся в союз.

Полководцы Конфедерации планировали быструю, почти молниеносную кампанию. Ставку делали на качественные кадры — многие сыновья плантаторов-южан по традиции служили в армии. Значительные запасы оружия и боеприпасов вкупе с неготовностью союза к немедленному отпору — еще несколько козырей.

Однако в долгосрочной перспективе преимущество северян было очевидным. Население Севера к 1861 году достигало приблизительно 22 миллионов человек, Юга — всего девять, причем треть — рабы. Рассчитывать на их поддержку в войне не приходилось.

В конце декабря 1862-го Линкольн сделал сильный политический ход — подписал "Прокламацию об освобождении". Рабство отныне не существовало. Эта мера способствовала тому, что чернокожие массово бежали на север и вступали в "цветные" подразделения армии США: в сухопутных войсках таких рекрутов было около 180 тысяч, еще 20 тысяч — во флоте.

Федеральная армия регулярно пополнялась и за счет эмигрантов. Четверть от общей численности вооруженных сил составляли немцы (200 тысяч), ирландцы (120 тысяч), англичане и канадцы (100 тысяч). На стороне Севера сражались и элитные в то время Швейцарские стрелки, Гвардия Гарибальди и Польский легион.

В руках северян находилась и вся индустриальная мощь — 110 тысяч промышленных предприятий. Для сравнения: на юге — почти в десять раз меньше. Северу отошли и две трети существовавших железных дорог, а также практически весь флот.

Однако и у конфедератов были свои козыри. С самого начала войны ими двигало острое чувство "необоснованной агрессии Севера". Солдаты были готовы как один встать на защиту родины и независимости.

При таком раскладе быстрота и отточенность ударов, пока военная машина противника только набирала скорость, могли дать южанам серьезное преимущество и в итоге принести победу.

"Однако вместо этого Конфедерация заняла оборонительную позицию и тем самым подписала себе приговор. Именно стратегия обороны стала главной причиной разгрома и уничтожения Южной армии", — полагает американский историк Майкл Холт.

Постепенно перевес в войне смещался на сторону Севера. В июле 1863 года конфедераты потерпели сразу два сокрушительных поражения. Сперва — близ городка Геттисберг к северу от Вашингтона (это сражение историки впоследствии назовут решающим). А затем генерал Улисс Грант (главнокомандующий армией северян) установил контроль над долиной реки Миссисипи и тем самым разделил территории отколовшихся штатов надвое.

Причины лежали гораздо глубже

Поражение Юга стало вопросом времени. В начале апреля 1865-го капитулировал предводитель конфедератов генерал Роберт Ли. Вскоре было арестовано мятежное правительство во главе с президентом Джефферсоном Дэвисом. А к концу июня сдался последний отряд южан.

В результате Гражданской войны, по разным подсчетам, погибло около 700 тысяч солдат и неустановленное число мирных жителей. По сей день она считается самой смертоносной из всех, что когда-либо вели США.

Несмотря на обилие фактов и доскональную изученность, эта страница американской истории вызывает споры в научной среде.

Одни считают, что причиной начала конфликта стало программное решение Авраама Линкольна отменить рабство. Другие возражают, что в июльской резолюции конгресса 1861 года четко сказано: отпор Югу дали исключительно с целью сохранить целостность государства; против права штатов иметь или не иметь рабов центр ничего не имел. Об этом в своих речах неоднократно говорил и сам Честный Эйб.

"Подлинная причина действительно могла крыться в экономической плоскости, но лежала гораздо глубже, чем отмена рабства. Стороны кардинально расходились по вопросу налоговой политики. Север выступал за введение высоких пошлин, а Юг добивался свободы торговли с остальным миром. Северяне продавливали выгодные им законы, а издержки индустриализации перекладывали на плечи южан. Для последних это значило разорение", — указывает профессор Университета Небраски Брэндон Элдридж.

Дискуссионен и вопрос о том, могли ли конфедераты победить. Некоторые исследователи убеждены, что шансов не было: промышленно развитый Север все равно взял бы верх.

"Я думаю, что Север воевал в Гражданской войне с одной рукой за спиной. <…> Если бы Юг одержал больше побед, то Север просто вытащил бы другую руку из-за спины. Я не думаю, что у Юга когда-либо был шанс выиграть эту войну", — отмечал в одной из работ американский историк Шелби Фут.

Оппоненты парируют: Конфедерация попросту "недостаточно сильно и долго желала победы".

"По прочтении тысяч писем простых солдат и офицеров становится понятно, что у этих дьяволов, кажется, было желание. Несмотря на потерю рабов и богатств, надвигающийся голод и дезертирство, в массах царило желание довести начатое до конца", — писал архивист и президент Американской исторической ассоциации Джеймс Макферсон.