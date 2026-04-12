Фонд Печерского рассказал о новом взгляде на сопротивление в лагерях
09:32 12.04.2026
Фонд Печерского рассказал о новом взгляде на сопротивление в лагерях

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкКонцентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау в Освенциме
Концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Архивное фото
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Феномен сопротивления в нацистских лагерях начинает по-новому пониматься, речь идет не об отдельных проявлениях мужества, а о системной борьбе, рассказали РИА Новости в Фонде Александра Печерского, занимающимся увековечением памяти участников сопротивления.
Десятого апреля отмечался Международный день движения Сопротивления, посвященный всем, кто боролся с фашизмом на оккупированных территориях в годы Второй мировой войны.
Председатель правления Фонда Печерского Илья Васильев объяснил, что сегодня феномен сопротивления понимают по-новому. По его словам, это были не отдельные проявления мужества, а системная, осмысленная борьба.
"Как показывают новые исследования, даже в условиях концлагеря сопротивление воспринималось самими советскими узниками как продолжение войны, только на другом, предельно жестоком участке фронта. Поэтому, когда мы говорим о масштабе, важно учитывать не только цифры", - сказал он.
По словам Васильева, это был огромный пласт людей, которые, оказавшись в абсолютно нечеловеческих условиях, продолжали сопротивляться и тем самым оставались частью общего сопротивления нацизму.
Александр Печерский, Вторая мировая война (1939-1945), Освенцим
 
 
