Фонд Печерского назвал число заключенных лагерей, входивших в сопротивление

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Сопротивление в нацистских лагерях включало от 5% до 10% заключенных, а среди советских военнопленных этот показатель был существенно выше, сообщил РИА Новости председатель правления Фонда Александра Печерского Илья Васильев.

Международный день движения Сопротивления, посвященный всем, кто боролся с фашизмом на оккупированных территориях в годы Второй мировой войны, отмечался 10 апреля. Председатель правления фонда, занимающегося увековечением памяти участников Сопротивления в нацистских концлагерях, говоря о количестве участников, признал, что точной цифры здесь, к сожалению, не существует, но речь идет о миллионах.