Фонд Печерского назвал число заключенных лагерей, входивших в сопротивление
08:51 12.04.2026
Фонд Печерского назвал число заключенных лагерей, входивших в сопротивление

Васильев: от 5% до 10% заключенных нацистских лагерей входили в сопротивление

© AP Photo — Концентрационный лагерь Освенцим
Концентрационный лагерь Освенцим. Архивное фото
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Сопротивление в нацистских лагерях включало от 5% до 10% заключенных, а среди советских военнопленных этот показатель был существенно выше, сообщил РИА Новости председатель правления Фонда Александра Печерского Илья Васильев.
Международный день движения Сопротивления, посвященный всем, кто боролся с фашизмом на оккупированных территориях в годы Второй мировой войны, отмечался 10 апреля. Председатель правления фонда, занимающегося увековечением памяти участников Сопротивления в нацистских концлагерях, говоря о количестве участников, признал, что точной цифры здесь, к сожалению, не существует, но речь идет о миллионах.
"По некоторым современным оценкам, в лагерях сопротивление принимало от 5% до 10% заключенных, а среди советских военнопленных этот показатель был существенно выше... Более того, именно они зачастую становились организаторами и лидерами подпольных структур и восстаний - в Освенциме (Аушвице), Бухенвальде, Маутхаузене, Собиборе", - рассказал агентству Васильев.
