Киев не готов к полному прекращению огня, считает Слуцкий

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Киев не готов к полному прекращению огня и намерен использовать "режим тишины" для перевооружения ВСУ, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Но очевидно, что инициативы Зеленского - очередная провокация в расчете на привлечение внимания европейских спонсоров. Бандеровцы в крайней степени агонии. Но никакие передышки им не помогут выиграть время или изменить ситуацию на поле боя", - заключил политик.