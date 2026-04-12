Киев не готов к полному прекращению огня, считает Слуцкий - РИА Новости, 12.04.2026
20:51 12.04.2026
Киев не готов к полному прекращению огня, считает Слуцкий

Слуцкий: Украина не готова к полному прекращению огня

© РИА Новости / Алексей Никольский
Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Киев не готов к полному прекращению огня и намерен использовать "режим тишины" для перевооружения ВСУ, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Политик со ссылкой на данные Минобороны РФ отметил, что с 11 по 12 апреля зафиксировано порядка двух тысяч атак, обстрелов и применения беспилотников со стороны ВСУ. По его словам, удары, в том числе, наносились по территориям Курской и Белгородской областей, есть раненые мирные жители, среди них ребенок.
"На этом фоне предложение Зеленского продлить перемирие после 12 апреля - не что иное, как циничная демагогия и дешевая попытка завуалировать нежелание укрохунты договариваться об устойчивом мире. Киев реально не готов к полному прекращению огня и, вне сомнений, намерен использовать "режим тишины" для перевооружения ВСУ", - написал он в своем Telegram-канале.
Слуцкий подчеркнул, что решение о продлении перемирия полностью в компетенции президента РФ Владимира Путина.
"Но очевидно, что инициативы Зеленского - очередная провокация в расчете на привлечение внимания европейских спонсоров. Бандеровцы в крайней степени агонии. Но никакие передышки им не помогут выиграть время или изменить ситуацию на поле боя", - заключил политик.
Ранее президент РФ в связи с праздником Пасхи объявил перемирие с 16.00 11 апреля до исхода дня 12 апреля. Россия исходит из того, что украинская сторона последует этому примеру. Зеленский за несколько часов до начала объявленного Россией пасхального перемирия заявил, что Украина будет соблюдать режим прекращения огня.
