Летчик-космонавт Скрипочка пролетел над парком покорителей космоса
13:56 12.04.2026 (обновлено: 13:57 12.04.2026)
Летчик-космонавт Скрипочка пролетел над парком покорителей космоса

Летчик Скрипочка пролетел по "гагаринскому маршруту" в Саратовской области

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Олег Скрипочка
Олег Скрипочка. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Олег Скрипочка. Архивное фото
ГАГАРИНСКОЕ ПОЛЕ (САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ), 12 апр - РИА Новости. Летчик-космонавт Олег Скрипочка пролетел на легкомоторном самолете над парком покорителей космоса в Энгельском районе Саратовской области в рамках экспедиции по "гагаринскому маршруту", передает корреспондент РИА Новости.
С 6 по 12 апреля экипажи легкомоторных самолетов в рамках объявленной президентом России Владимиром Путиным Недели космоса совершают перелет по знаковым местам, связанным с первым космонавтом – Юрием Гагариным. Экспедиция приурочена к 65-летнему юбилею первого полета человека в космос. Маршрут Саратов-Байконур-Саратов составляет более 3000 километров.
"Поздравляю всех с международным Днем авиации и космонавтики. Скрипочка Олег, летчик-космонавт, Герой России и все участники перелета по гагаринским местам", - обратился летчик с борта самолета по радиосвязи, пролетая над местом приземления Юрий Гагарина к жителям и гостям Саратовской области.
РИА Новости - официальный информационный партнёр Недели космоса - 2026.
РоссияСаратовская областьЮрий Гагарин (космонавт)Владимир Путин65-летие полета Гагарина в космос
 
 
