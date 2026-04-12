Летчик-космонавт Скрипочка пролетел над парком покорителей космоса

ГАГАРИНСКОЕ ПОЛЕ (САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ), 12 апр - РИА Новости. Летчик-космонавт Олег Скрипочка пролетел на легкомоторном самолете над парком покорителей космоса в Энгельском районе Саратовской области в рамках экспедиции по "гагаринскому маршруту", передает корреспондент РИА Новости.
С 6 по 12 апреля экипажи легкомоторных самолетов в рамках объявленной президентом России Владимиром Путиным Недели космоса совершают перелет по знаковым местам, связанным с первым космонавтом – Юрием Гагариным. Экспедиция приурочена к 65-летнему юбилею первого полета человека в космос. Маршрут Саратов-Байконур-Саратов составляет более 3000 километров.
"Поздравляю всех с международным Днем авиации и космонавтики. Скрипочка Олег, летчик-космонавт, Герой России и все участники перелета по гагаринским местам", - обратился летчик с борта самолета по радиосвязи, пролетая над местом приземления Юрий Гагарина к жителям и гостям Саратовской области.
