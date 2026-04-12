Балкеру "Хуэй Юань" разрешили покинуть Швецию

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Балкеру "Хуэй Юань", на борт которого ранее поднялась береговая охрана Швеции, подозревая его в нарушении законодательства по защите окружающей среды, было разрешено покинуть страну, сообщает береговая охрана.