13:30 12.04.2026 (обновлено: 15:44 12.04.2026)
Швеция задержала следовавший из России танкер, сбросивший в море отходы

CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På Saltsjön — Флаг Швеции в Стокгольме
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Офицеры Береговой охраны Швеции поднялись на борт танкера "Хуэй Юань", задержанного из-за того, что экипаж якобы сбросил в море угольные отходы, сообщило ведомство.
«

"По поручению шведской прокуратуры в воскресенье утром, в восемь часов (9:00 мск. — Прим. ред.), экипаж шведской береговой охраны на борту судна KBV 003 поднялся на борт судна у берегов Истада на юге Швеции", — говорится в заявлении.

Береговая охрана утверждает, что ее самолет зафиксировал, как танкер под панамским флагом сбрасывал в море остатки угля, что является нарушением экологического кодекса. Было начато предварительное расследование. Прокуратура проведет слушания по этой ситуации.
По данным ведомства, танкер "Хуэй Юань" был зарегистрирован в Панаме и следовал в испанский порт Лас-Пальмас из России.
В посольстве в Стокгольме сообщили РИА Новости, что россиян на судне нет.
