Швеция задержала следовавший из России танкер

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Офицеры Береговой охраны Швеции поднялись на борт танкера "Хуэй Юань", задержанного из-за того, что экипаж якобы сбросил в море угольные отходы, сообщило ведомство.
«
"По поручению шведской прокуратуры в воскресенье утром, в восемь часов (9:00 мск. — Прим. ред.), экипаж шведской береговой охраны на борту судна KBV 003 поднялся на борт судна у берегов Истада на юге Швеции", — говорится в заявлении.
Береговая охрана утверждает, что ее самолет зафиксировал, как танкер под панамским флагом сбрасывал в море остатки угля, что является нарушением экологического кодекса. Было начато предварительное расследование. Прокуратура проведет слушания по этой ситуации.
В посольстве в Стокгольме сообщили РИА Новости, что россиян на судне нет.
В Швеции задержали россиянина-капитана танкера Sea Owl
13 марта, 22:14