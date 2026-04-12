Швеция задержала следовавший из России танкер

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Офицеры Береговой охраны Швеции поднялись на борт танкера "Хуэй Юань", задержанного из-за того, что экипаж якобы сбросил в море угольные отходы, сообщило ведомство.

« "По поручению шведской прокуратуры в воскресенье утром, в восемь часов (9:00 мск. — Прим. ред.), экипаж шведской береговой охраны на борту судна KBV 003 поднялся на борт судна у берегов Истада на юге Швеции", — говорится в заявлении.

Береговая охрана утверждает, что ее самолет зафиксировал, как танкер под панамским флагом сбрасывал в море остатки угля, что является нарушением экологического кодекса. Было начато предварительное расследование. Прокуратура проведет слушания по этой ситуации.

По данным ведомства, танкер "Хуэй Юань" был зарегистрирован в Панаме и следовал в испанский порт Лас-Пальмас из России