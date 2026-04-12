Сборные России и Украины впервые сыграют после начала СВО. Как так вышло?

МОСКВА, 12 апр – РИА Новости, Андрей Васильчин. Сборные России и Украины должны сыграть в матче за седьмое место во втором дивизионе Кубка мира по водному поло. Если встреча состоится, она станет первой между россиянами и украинцами в командных видах спорта после введения санкций против российского спорта.

В мире давно ждали эту встречу

Сборную России по водному поло, правда, в нейтральном статусе, Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) допустила до международных соревнований в начале ноября прошлого года. И глава Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин как в воду глядел, когда, выступая в том же месяце на форуме "Россия – спортивная держава", поднял тему подобного ватерпольного матча.

"Меня в World Aquatics спросили, что будет, если на соревнованиях по водному поло встретятся сборные России и Украины, - рассказал на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта Мазепин. – Я ответил: "Будьте уверены, сборная России сделает все, чтобы победить, но мы будет соблюдать спортивный принцип и уважение к оппонентам".

И вот то, о чем беспокоились в международной федерации, должно случиться в понедельник. На проходящем на Мальте Кубке мира во втором дивизионе сборные России и Украины вышли друг на друга в матче за седьмое место. Встреча должна состояться в понедельник в 16:00 по московскому времени.

Будут ли рукопожатия?

После начала СВО все российские сборные в командных видах спорта были отстранены от международных соревнований. Во многих индивидуальных дисциплинах на россиян были наложены аналогичные санкции, но в ряде видов спорта – например, в теннисе – российские спортсмены продолжили выступать. И периодически неизбежно пересекались на спортивных площадках с украинцами.

Поначалу определенный резонанс и, в частности, непонимание публики в разных странах, не знающей нюансов политического характера, вызывал отказ украинских спортсменов от рукопожатий. Но через некоторое время руководство теннисных профессиональных туров, чтобы не возникало вопросов, закрепило текущими правилами отсутствие приветствий между россиянами и украинцами на корте. Более того, перед началом теннисного матча между представителями России и Украины судья на вышке теперь объявляет, что по его окончании рукопожатия не будет.

Самый громкий скандал на эту тему произошел после того, как на международную арену были допущены российские фехтовальщики. На чемпионате мира в 2023 году украинка Ольга Харлан отказалась пожать руку россиянке Анне Смирновой, хотя это действие прописано в правилах как обязательное. Харлан дисквалифицировали, однако затем под давлением со стороны Международного олимпийского комитета, призвавшего "проявлять деликатность к украинским спортсменам", это решение было отменено. А заодно отменили и такое правило.

"Кровь в бассейне"

Если говорить о контактных видах спорта, то, помимо фехтования, россияне и украинцы уже не раз пересекались в международных турнирах на борцовском ковре. Особых эксцессов не было, разве что спортсмены отказывались от рукопожатий. Однако в командных дисциплинах сборные России и Украины не встречались – просто потому, что россиян в них не допускали. И нынешний Кубок мира по водному поло станет первым турниром, где такое должно произойти.

Оговорка "должно" - не случайна. Даже с учетом всех возможных мер предосторожности, которые наверняка будут приняты, перед матчем маячит много подводных камней. Водное поло не зря называют очень жестким, а иногда и жестоким видом спорта – там масса борьбы ведется под водой, она скрыта от посторонних глаз. И, например, один из самых знаменитых матчей, встреча между сборными СССР и Венгрии на Олимпиаде-1956, состоявшаяся после известных политических событий того же года, получила название "кровь в бассейне".

Впрочем, есть надежда, что удастся обойтись без подобных страстей. Хотя бы потому, что это будет матч не на Олимпийских играх и даже не в высшем дивизионе Кубка мира, а во втором. То есть на задворках мирового водного поло. Как мужская сборная России, бравшая серебро и бронзу на Олимпиадах 2000 и 2004 годов, а также имевшая огромное наследие в виде сборной СССР, обладателя восьми комплектов олимпийских медалей, в том числе двух золотых, докатилась до такой жизни – отдельный разговор.

Сербы рулят нашим водным поло

Вкратце - дело здесь не в четырехлетнем отстранении от международных турниров. И без него россияне не отбирались на Олимпиады с 2008 года, а на чемпионатах мира за тот же период выступали лишь дважды. В 2015 году были на 14-м месте, в 2017-м – на восьмом. Сейчас сборная России пытается вернуться на былой уровень. В команду пригласили тренеров из страны, которая раньше была принципиальным соперником для россиян – Сербии. Главным является Деян Станоевич, который долгое время работал в штабе своей национальной сборной, а также возглавлял ряд других национальных команд. Генеральный менеджер сборной России Филип Филипович – двукратный победитель Олимпийских игр и чемпионатов мира в составе сборной Сербии.

Украинская же ватерпольная команда медальных традиций на международных турнирах не имеет. На Олимпийских играх она выступала лишь однажды – в 1996 году, заняв 12-е место. На чемпионаты мира не попадала вовсе, а на чемпионатах Европы играла трижды, лучший результат – седьмое место.

Понятно, что перед предстоящим матчем между российскими и украинскими ватерполистами возникает много тревог, но хочется надеяться, что спортивный дух возобладает. "Именно так мы относимся к спорту и к нашим соперникам, у меня нет в этом сомнений, - сказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Светлана Журова, комментируя корреспонденту РИА Новости предстоящую встречу российской и украинской команд. - Какие провокации могут придумать украинцы, не знаю, надеюсь, придумать будет крайне сложно, потому что все решения (международной федерацией) приняты и им некуда деваться, они должны либо с этим согласиться, либо не участвовать".