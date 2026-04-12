По делу экс-совладельца "Азбуки вкуса" провели более 40 экспертиз - РИА Новости, 12.04.2026
07:34 12.04.2026
По делу экс-совладельца "Азбуки вкуса" провели более 40 экспертиз

По делу экс-совладельца "Азбуки вкуса" Якубовского провели более 40 экспертиз

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Более 40 экспертиз проведено по уголовному делу бывшего совладельца "Азбуки вкуса" Кирилла Якубовского об участии в организованном преступном сообществе и растрате свыше 14 миллиардов рублей, рассказал РИА Новости участник процесса.
В прошлом году бывшие учредители кипрской инвестиционной компании V.M.H.Y. Holdings Limited, которая владела долей розничной сети "Азбука вкуса", Якубовский и Павел Масловский, а также предпринимательница Светлана Безрукова были осуждены за хищение у компании 126 миллионов рублей.
В день оглашения приговора всем троим вручили уведомление о возбуждении нового уголовного дела. Они обвиняются в участии в преступном сообществе и растрате, ущерб по делу превышает 14 миллиардов рублей.
"За время следствия было проведено более 40 экспертиз", - сказал собеседник агентства.
В четверг Мосгорсуд продлил арест всем троим фигурантам до 15 июля.
