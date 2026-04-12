МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Средства ПВО России за сутки сбили 134 украинских беспилотника и шесть авиационных бомб, сообщило Минобороны Российской Федерации.
МО РФ: силы ПВО сбили 134 украинских БПЛА и 6 авиационных бомб ВСУ за сутки
Военнослужащие России на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
