При пожаре в многоквартирном доме в Калининграде погибли три человека
09:37 12.04.2026
При пожаре в многоквартирном доме в Калининграде погибли три человека

МЧС: при пожаре в многоквартирном доме в Калининграде погибли три человека

КАЛИНИНГРАД, 12 апр – РИА Новости. Три человека погибли во время пожара в многоквартирном доме в Калининграде, спасатели обнаружили тела во время ликвидации огня, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
По информации ГУ МЧС, на улице Инженерной в Калининграде в многоквартирном жилом доме горел общий коридор на втором этаже и квартира на четвертом этаже.
"Прибывшие на место сотрудники МЧС России спасли 37 человек, в том числе 2 детей. При проведении боевых действий по тушению пожара были обнаружены тела 3 погибших. На место был направлен психолог МЧС России", - говорится в сообщении регионального ГУ МЧС в Мах.
Как уточняет ведомство, пожар на площади 75 квадратных метров ликвидировали 53 сотрудника и 15 единиц техники МЧС России.
ПроисшествияКалининградРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
