При пожаре в жилом доме в Астане погибли трое детей

07:56 12.04.2026
При пожаре в квартире на 15-м этаже жилого дома в Астане погибли трое детей

Автомобиль скорой помощи в Казахстане. Архивное фото
АСТАНА, 12 апр - РИА Новости. Трое детей погибли при пожаре в квартире на 15-м этаже жилого дома в Астане, сообщает пресс-служба МЧС Казахстана.
"Сегодня ночью в городе Астана в районе Есиль по улице Туркестан произошел пожар в квартире на 15-м этаже 21-этажного жилого дома... На месте пожара обнаружены тела троих несовершеннолетних", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили открытое горение квартиры, из нее спасена и отправлена в больницу женщина с ожогами. По данным МЧС, спасатели эвакуировали с верхних этажей 20 человек, еще около 40 человек покинули здание самостоятельно. Пожар полностью ликвидирован, причина возгорания устанавливается.
Акимат (мэрия) казахстанской столицы взял ситуацию на особый контроль, семье погибших и пострадавшей женщине будет оказана необходимая всесторонняя помощь.
ПроисшествияАстанаКазахстан
 
 
