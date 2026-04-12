Министр просвещения поздравил россиян с Днем космонавтики
09:12 12.04.2026
Министр просвещения поздравил россиян с Днем космонавтики

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов
Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов. Архивное фото
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов поздравил россиян с Днем космонавтики.
В воскресенье в России отмечается День космонавтики.
"Особые слова благодарности в этот день – ученым, инженерам, исследователям, конструкторам и всем специалистам, чей гений и неоценимый вклад в развитие космической отрасли сохраняют и приумножают лидерство России в покорении космоса", - сказал Кравцов, слова которого приводят в пресс-службе ведомства.
Министр отметил, что подвиг Юрия Гагарина не просто изменил мир, а раздвинул границы возможного, став вдохновляющим примером для будущих поколений, пробудил интерес многих детей к науке, дал мощный импульс развитию образования.
"Искренняя признательность учителям и наставникам. Благодаря вам миллионы мальчишек и девчонок не только получают качественные знания по естественным наукам – многие из них решают связать свою жизнь с космонавтикой", - приводит пресс-служба Минпросвещения слова Кравцова.
В декабре 2025 года президент России Владимир Путин постановил ежегодно с 6 по 12 апреля проводить в стране Неделю космоса.
ОбществоРоссияСергей КравцовЮрий Гагарин (космонавт)День космонавтики
 
 
