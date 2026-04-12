Челестини не считает поражение от "Сочи" позорным

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Фабио Челестини заявил на пресс-конференции, что не считает позором поражение от "Сочи" в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча, которая прошла в воскресенье в Москве, завершилась поражением ЦСКА со счетом 0:1. Гол на 11-й минуте с пенальти забил Мартин Крамарич. Идущий на последнем месте в турнирной таблице "Сочи" прервал шестиматчевую серию поражений в РПЛ.
"Нет, так я не скажу, - сказал Челестини в ответ на вопрос о том, может ли он назвать позором матч с "Сочи". - Мы провели плохой первый тайм. У нас было сложное время, тяжелые три матча. Первый тайм был плохой, и на этом все. Важно внимательно смотреть на слова, которые мы употребляем. Этот матч плохой. Больше ничего. Во втором тайме у меня нет вопросов ни к одному игроку. Каждый выкладывался на 100%. Команда была сегодня опустошена. Нет плохой игры в какой-то конкретной линии. В первом тайме плохо было все, и это сильно повлияло".
"Эта команда отдает всю себя полностью. Я не принимаю слова "стыд" и "позор". Да, я грущу за ребят, потому что вижу, как они работают на тренировках. Вы понятия не имеете, что у нас происходит, а я знаю. Когда в группе людей что-то происходит, растрачивается много энергии. Сегодня нам не хватило", - добавил тренер.
