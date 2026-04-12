"Бить - одно, попадать - другое": Дрозд оценил поединок Фьюри и Махмудова
15:33 12.04.2026 (обновлено: 15:34 12.04.2026)
"Бить - одно, попадать - другое": Дрозд оценил поединок Фьюри и Махмудова

Дрозд заявил, что Фьюри на классе заслуженно победил россиянина Махмудова

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости, Андрей Симоненко. Российский боксер Арсланбек Махмудов обладает сильным ударом, но нанести его точно в бою с экс-чемпионом мира в тяжелом весе британцем Тайсоном Фьюри помешал недостаточный технический уровень, считает экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Григорий Дрозд.
Бой между Фьюри и Махмудовым, прошедший в Лондоне на стадионе футбольного клуба "Тоттенхэм" в субботу, закончился единогласным решением судей в пользу британца.
"У Махмудова какие-то шансы все-таки были, но Фьюри был, конечно, фаворитом этого поединка при условии хорошей формы. А он оказался в хорошей форме. Начальные раунды были для Махмудова неплохие, но в дальнейшем он не справился. Технически Махмудов оказался послабее и по итогу не смог ничего преподнести сопернику, - сказал Дрозд РИА Новости. - Махмудов - большой парень, у него сильный удар, если бы он попал, у Фьюри были бы проблемы. Но весь фокус в том, что бить - это одна история, а попадать - другая. Попадать получается далеко не всегда. Так оно в этом бою и вышло".
После боя Фьюри бросил вызов своему соотечественнику экс-чемпиону мира Энтони Джошуа. "Конечно, жаль, что Фьюри и Джошуа не смогли между собой побоксировать за титул чемпиона мира, это было бы интересное английское противостояние. Сейчас оно не суперинтересно, потому что Джошуа после двух поединков с Усиком сильно сдал", - отметил собеседник агентства.
"Думаю, будет бой-междусобойчик, а с Усиком ни тот, ни другой, наверное, уже не встретятся", - заключил Дрозд, отвечая на вопрос, есть ли шансы у Фьюри и Джошуа вновь выйти на бой с украинцем.
