Британцы и поляки использовали Россию как мнимого врага, заявил Песков

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Британии, Польше и ряду других европейских стран всегда было удобно использовать Россию как мнимого врага для решения внутриполитических задач, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Об этом он сказал автору ИС "Вести" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о том, почему Европа считает Россию "исчадием ада", в то время как к действиям США в Иране и Венесуэле реакция более сдержанная. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что Россия своими размерами и мощью всегда пугала многих европейцев.
"Им всегда было удобно использовать нас как мнимого врага, чтобы под эту лавочку уже оформлять какие-то процессы внутри себя. Рисовать образ внешнего врага – это всегда удобно для внутриполитических целей. Испокон веков британцы это делали, наши вечные друзья британцы, поляки, наши вечные друзья, ряд других европейских стран. Но друзья всей Европы – немцы", - сказал Песков.
Он назвал такое положение дел исторической доминантой.
"Вот поэтому да, это действительно так, историческая доминанта. История развивается по спирали, вот историческая доминанта – это вот положение России", - добавил пресс-секретарь президента.