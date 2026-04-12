Британцы и поляки использовали Россию как мнимого врага, заявил Песков

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Британии, Польше и ряду других европейских стран всегда было удобно использовать Россию как мнимого врага для решения внутриполитических задач, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Им всегда было удобно использовать нас как мнимого врага, чтобы под эту лавочку уже оформлять какие-то процессы внутри себя. Рисовать образ внешнего врага – это всегда удобно для внутриполитических целей. Испокон веков британцы это делали, наши вечные друзья британцы, поляки, наши вечные друзья, ряд других европейских стран. Но друзья всей Европы – немцы", - сказал Песков

Он назвал такое положение дел исторической доминантой.