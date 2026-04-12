МИД Ирана рассказал об итогах переговоров с США

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Тегеран и Вашингтон по итогам встречи в Исламабаде не сошлись во мнении по нескольким ключевым темам, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

Иранский телеканал Press TV передавал по итогам переговоров, что Тегеран представил разумные предложения, теперь дело за Вашингтоном. Место и время для следующей встречи пока не определены.