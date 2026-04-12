06:49 12.04.2026 (обновлено: 10:17 12.04.2026)

МИД Ирана рассказал об итогах переговоров с США

© REUTERS / Asim Hafeez
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Тегеран и Вашингтон по итогам встречи в Исламабаде не сошлись во мнении по нескольким ключевым темам, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
"Мы достигли понимания по ряду вопросов, но по двум-трем важным вопросам взгляды были далеко друг от друга, и в конечном счете переговоры не привели к соглашению", — привело его слова агентство Mehr.
По словам дипломата, беседа шла в атмосфере недоверия, а сделки в этот раз никто не ждал. Несмотря на это, он выразил уверенность, что контакты с Пакистаном и другими дружественными странами в регионе продолжатся.
Встреча состоялась накануне в Исламабаде. Вашингтон на ней представили вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник Стивен Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер. В иранскую делегацию вошли в том числе председатель парламента Мохаммад-Багер Галибаф и глава МИД Аббас Аракчи.
По данным Reuters, стороны обсуждали вопросы Ормузского пролива, ядерной тематики, репараций, санкций и завершения конфликта. Ранее сообщалось, что в основу будущего договора может лечь план Ирана из десяти пунктов.
Иранский телеканал Press TV передавал по итогам переговоров, что Тегеран представил разумные предложения, теперь дело за Вашингтоном. Место и время для следующей встречи пока не определены.
