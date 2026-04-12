МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Иранская делегация покинула Пакистан после завершения переговоров с США, передает агентство Mehr.
В субботу Иран и США начали переговоры в Исламабаде после того, как президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ночь на среду объявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. В воскресенье глава американской делегации, вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что ИРИ и Штаты не смогли прийти к соглашению в ходе длительных переговоров, и делегация Штатов вернется домой без сделки.
"Иранская делегация после нескольких раундов переговоров покинула Пакистан", - пишет агентство.