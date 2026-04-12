Переговоры США и Ирана в Исламабаде продолжаются, пишут СМИ

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Переговоры США и Ирана в Исламабаде, судя по всему, продолжаются, сообщает телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.
Ранее гостелерадиокомпания Ирана IRIB сообщала о завершении третьего раунда консультаций между делегациями Ирана и США в Исламабаде. Агентство Tasnim передавало, что переговоры между сторонами будут продлены еще на один день.
"Прошло уже пятнадцать часов, и это еще не все", - заявил источник телеканалу.
Вместе с тем, как отмечает телеканал, неясно, был ли достигнут прогресс по тем или иным вопросам.
В субботу Иран и США начали переговоры в Исламабаде после того, как президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели.
Иранскую делегацию возглавляет председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф. Также в делегацию вошли глава МИД Ирана Аббас Аракчи, глава совета нацбезопасности Али Акбар Ахмадиан и глава Центробанка страны Абдольнасер Хеммати. Делегацию США, в которую также вошли спецпосланник президента Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер, возглавляет вице-президент США Джей Ди Вэнс.