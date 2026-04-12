Научные знания должны сочетать и веру, заявил патриарх Кирилл экипажу МКС
19:07 12.04.2026
Научные знания должны сочетать и веру, заявил патриарх Кирилл экипажу МКС

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Научные знания должны сочетаться с верой, и многие космонавты являются православными людьми, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время традиционного телемоста с российским экипажем Международной космической станции (МКС) в праздник Пасхи и День космонавтики.
С патриархом Кириллом общались космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев, Андрей Федяев, сообщила пресс-служба патриарха. Предстоятель РПЦ поздравил экипаж МКС со Светлым Христовым Воскресением и с Днем космонавтики.
Прибытие Благодатного огня из храма Гроба Господня в Россию - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
Благодатный огонь доставили в главный храм Крыма
Вчера, 16:08
"Я знаю, что многие космонавты являются православными людьми. И это замечательный ответ всем тем, которые почему-то связывают религию с полной невозможностью принимать научно-технический прогресс. Ну, а сегодня не стоит вопрос отношения веры в Бога и научного мировоззрения. Каждый человек выбирает то, что ему по душе и по разуму", - сказал патриарх Кирилл, видео телемоста предоставлено РИА Новости пресс-службой патриарха.
Патриарх отметил, что для того, чтобы научно-технический прогресс не привел человечество катастрофе, нужно чтобы научные знания сочетались с верой, так как вера "утверждает необходимость укрепления нравственного чувства в человеке".
"Вижу перед собой настоящих героев, сильных людей, которые, действительно, на острие научно-технического знания и научного прогресса, и которые прославляют нашу Родину, потому что о ваших полетах знает весь мир... Сердечно вас благодарю за вашу миссию и радуюсь нашей возможности сегодняшнего общения. Помогай вам Бог, дорогие мои, вот благословляю вас", - сказал патриарх Кирилл.
Экипаж МКС поздравил патриарха Кирилла и всех россиян с праздником Пасхи и Днем космонавтики.
"На наш взгляд наука и религия, действительно, ни в коем случае друг друга не исключают, а лишь дополняют", - сказал космонавт Федяев.
Гигантский кулич испекли в Крыму, украсив 53 пряниками - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
В Крыму испекли гигантский кулич
Вчера, 14:56
 
РелигияСергей Кудь-СверчковСергей МикаевРусская православная церковь
 
 
