Научные знания должны сочетать и веру, заявил патриарх Кирилл экипажу МКС

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Научные знания должны сочетаться с верой, и многие космонавты являются православными людьми, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время традиционного телемоста с российским экипажем Международной космической станции (МКС) в праздник Пасхи и День космонавтики.

"Я знаю, что многие космонавты являются православными людьми. И это замечательный ответ всем тем, которые почему-то связывают религию с полной невозможностью принимать научно-технический прогресс. Ну, а сегодня не стоит вопрос отношения веры в Бога и научного мировоззрения. Каждый человек выбирает то, что ему по душе и по разуму", - сказал патриарх Кирилл, видео телемоста предоставлено РИА Новости пресс-службой патриарха.

Патриарх отметил, что для того, чтобы научно-технический прогресс не привел человечество катастрофе, нужно чтобы научные знания сочетались с верой, так как вера "утверждает необходимость укрепления нравственного чувства в человеке".

"Вижу перед собой настоящих героев, сильных людей, которые, действительно, на острие научно-технического знания и научного прогресса, и которые прославляют нашу Родину, потому что о ваших полетах знает весь мир... Сердечно вас благодарю за вашу миссию и радуюсь нашей возможности сегодняшнего общения. Помогай вам Бог, дорогие мои, вот благословляю вас", - сказал патриарх Кирилл.

Экипаж МКС поздравил патриарха Кирилла и всех россиян с праздником Пасхи и Днем космонавтики.