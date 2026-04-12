14:16 12.04.2026
Патриарх Кирилл поздравил Орбана и Вучича с праздником Пасхи

Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя
МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента Сербии Александра Вучича, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и других руководителей стран христианской традиции с праздником Пасхи, предстоятель Русской православной церкви отметил, что в светлые дни все призваны "творить дела любви и добра"
"Сердечно поздравляю вас с праздником Святой Пасхи. Средь бурь, обрушивающихся на современное человечество, христиане призваны являть мир душевный и стойкость духа, уповая на Воскресшего Спасителя. В светлые пасхальные дни мы призваны с особым усердием творить дела любви и добра, заботиться о ближних, помогая им преодолевать различные испытания", - говорится в поздравлении патриарха Кирилла, опубликованном на сайте Отдела внешних церковных связей.
Патриарх пожелал всем , чтобы "восставший из гроба Господь ниспослал крепкое здравие и благополучие, споспешествуя в служении на пользу своей страны".
РелигияСербияВенгрияВиктор ОрбанАлександр ВучичПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьРелигиозные праздники
 
 
