Патриарх Кирилл поздравил Орбана и Вучича с праздником Пасхи

МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента Сербии Александра Вучича, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и других руководителей стран христианской традиции с праздником Пасхи, предстоятель Русской православной церкви отметил, что в светлые дни все призваны "творить дела любви и добра"
"Сердечно поздравляю вас с праздником Святой Пасхи. Средь бурь, обрушивающихся на современное человечество, христиане призваны являть мир душевный и стойкость духа, уповая на Воскресшего Спасителя. В светлые пасхальные дни мы призваны с особым усердием творить дела любви и добра, заботиться о ближних, помогая им преодолевать различные испытания", - говорится в поздравлении патриарха Кирилла, опубликованном на сайте Отдела внешних церковных связей.
Патриарх пожелал всем , чтобы "восставший из гроба Господь ниспослал крепкое здравие и благополучие, споспешествуя в служении на пользу своей страны".