Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
11:12 12.04.2026
Патриарх Кирилл поблагодарил Путина за внимание к церкви

Патриарх Кирилл поздравил Путина с Пасхой и поблагодарил за внимание к церкви

© POOL | Перейти в медиабанкПасхальное богослужение в храме Христа Спасителя
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента РФ Владимира Путина с праздником Светлого Христова Воскресения, поблагодарив за внимание к служению Русской православной церкви (РПЦ).
Российский лидер ранее поздравил предстоятеля с Пасхой.
"Глубокоуважаемый Владимир Владимирович (Путин)! Христос Воскресе! Этими жизнеутверждающими словами сердечно приветствую Вас и поздравляю с великим праздником Святой Пасхи. Прославляя Воскресшего Господа, христиане свидетельствуют о своей сопричастности к Его победе над смертью, а значит, и о возможности быть наследниками вечной жизни", - говорится в поздравлении патриарха на сайте РПЦ.
Предстоятель отметил, что Пасха на протяжении веков остается главным праздником для христиан, "вдохновляя на созидательные труды и дела милосердия, укрепляя в испытаниях, в стремлении жить в мире и согласии друг с другом".
"Хотел бы искренне поблагодарить Вас за неизменное внимание к служению Русской православной церкви, а также за содействие в осуществлении важных инициатив и проектов, направленных на утверждение в обществе традиционных нравственных ценностей, духовное просвещение и патриотическое воспитание молодежи, укрепление подлинного суверенитета страны и консолидацию народа", - добавил патриарх.
Предстоятель пожелал главе государства, чтобы Воскресший Христос и впредь обновлял и восполнял его силы, "хранил от всякого врага и супостата, споспешествовал в трудах на пользу Отечества".
РелигияРоссияВладимир ПутинПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьПасхаРелигиозные праздникиРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала