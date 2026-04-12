Патриарх Кирилл поблагодарил Путина за внимание к церкви

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента РФ Владимира Путина с праздником Светлого Христова Воскресения, поблагодарив за внимание к служению Русской православной церкви (РПЦ).
Российский лидер ранее поздравил предстоятеля с Пасхой.
"Глубокоуважаемый Владимир Владимирович (Путин)! Христос Воскресе! Этими жизнеутверждающими словами сердечно приветствую Вас и поздравляю с великим праздником Святой Пасхи. Прославляя Воскресшего Господа, христиане свидетельствуют о своей сопричастности к Его победе над смертью, а значит, и о возможности быть наследниками вечной жизни", - говорится в поздравлении патриарха на сайте РПЦ.
Предстоятель отметил, что Пасха на протяжении веков остается главным праздником для христиан, "вдохновляя на созидательные труды и дела милосердия, укрепляя в испытаниях, в стремлении жить в мире и согласии друг с другом".
"Хотел бы искренне поблагодарить Вас за неизменное внимание к служению Русской православной церкви, а также за содействие в осуществлении важных инициатив и проектов, направленных на утверждение в обществе традиционных нравственных ценностей, духовное просвещение и патриотическое воспитание молодежи, укрепление подлинного суверенитета страны и консолидацию народа", - добавил патриарх.
Предстоятель пожелал главе государства, чтобы Воскресший Христос и впредь обновлял и восполнял его силы, "хранил от всякого врага и супостата, споспешествовал в трудах на пользу Отечества".