Рейтинг@Mail.ru
Онищенко назвал инфекции, которые могут вызвать пандемию - РИА Новости, 12.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:51 12.04.2026
Онищенко назвал инфекции, которые могут вызвать пандемию

© Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкГеннадий Онищенко
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
© Фотохост Конгресса молодых учёных
Перейти в медиабанк
Геннадий Онищенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Свиной и птичий гриппы обладают высоким пандемическим потенциалом, напряженная ситуация отмечается в мире и по оспе, сообщил РИА Новости заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.
"Мы держим на контроле штаммы свиного гриппа, птичьего гриппа определенные штаммы мы ведем, потому что считаем, что у них высокий пандемический потенциал", - сказал он.
Онищенко отметил, что в 1980 году в мире полностью прекратили прививать от оспы. Считалось, что те страны, которые прививают от этой инфекции, готовятся к биологической войне. Такая ситуация лишила целые поколения иммунитета от опасной болезни, что усугубило текущую картину с заболеваемостью оспой обезьян.
Эпидемиолог отметил, если раньше по заболеваемости в мире доминировали кишечные инфекции, то сегодня акцент идет на инфекции, передающиеся воздушно-капельным путем и через воду.
"При этом в наше время еще существуют самолеты, которые способствуют тому, что внешне здоровый человек может завести в РФ опасную инфекцию. Распространиться она может моментально, в течение одного сезона, по всему миру, принеся огромный ущерб. Это тоже влияет на всю общую ситуацию и риски пандемии", - заключил Онищенко.
Ранее эпидемиолог Коалиции за инновации в сфере подготовки к эпидемиям Ричард Хэтчетт рассказал о том, что риск возникновения новой пандемии сейчас выше, чем в 2019 году.
РоссияГеннадий ОнищенкоРоссийская академия образованияРоссийская академия наукОбществоЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала