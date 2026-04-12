Онищенко назвал инфекции, которые могут вызвать пандемию

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Свиной и птичий гриппы обладают высоким пандемическим потенциалом, напряженная ситуация отмечается в мире и по оспе, сообщил РИА Новости заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.

"Мы держим на контроле штаммы свиного гриппа, птичьего гриппа определенные штаммы мы ведем, потому что считаем, что у них высокий пандемический потенциал", - сказал он.

Онищенко отметил, что в 1980 году в мире полностью прекратили прививать от оспы. Считалось, что те страны, которые прививают от этой инфекции, готовятся к биологической войне. Такая ситуация лишила целые поколения иммунитета от опасной болезни, что усугубило текущую картину с заболеваемостью оспой обезьян.

Эпидемиолог отметил, если раньше по заболеваемости в мире доминировали кишечные инфекции, то сегодня акцент идет на инфекции, передающиеся воздушно-капельным путем и через воду.

"При этом в наше время еще существуют самолеты, которые способствуют тому, что внешне здоровый человек может завести в РФ опасную инфекцию. Распространиться она может моментально, в течение одного сезона, по всему миру, принеся огромный ущерб. Это тоже влияет на всю общую ситуацию и риски пандемии", - заключил Онищенко.