Пакистан продолжит содействовать диалогу между Ираном и США, заявили в МИД

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Пакистан продолжит играть роль в содействии диалогу между Ираном и США, заявил глава МИД Пакистана Исхак Дар.
"Пакистан играл и продолжит играть роль в содействии контактам и диалогу между Исламской Республикой Иран и Соединенными Штатами Америки", - заявил Дар, слова которого приводит агентство Франс Пресс.
В субботу Иран и США начали переговоры в Исламабаде после того, как президент США Дональд Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Утром в воскресенье глава американской делегации, вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что Иран и США не смогли прийти к соглашению в ходе длительных переговоров и делегация Штатов вернется домой без сделки.