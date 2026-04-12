Пакистан призвал Иран и США продолжать соблюдать прекращение огня

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Пакистан призывает Иран и США продолжать соблюдать прекращение огня, сообщил глава МИД Пакистана Исхак Дар.
В субботу Иран и США начали переговоры в Исламабаде после того, как президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ночь на среду объявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. В воскресенье глава американской делегации, вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что ИРИ и Штаты не смогли прийти к соглашению в ходе длительных переговоров, и делегация Штатов вернется домой без сделки.
"Крайне необходимо, чтобы стороны продолжали сохранять свою приверженность прекращению огня", - сказал Дар, слова которого привело агентство Франс Пресс.