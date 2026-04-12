МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил об особом пути Будапешта и нежелании идти по пути войны.
"Венгрия доказала, что есть другой путь: Мы можем остановить нелегальную миграцию. Мы можем защитить семьи и наш образ жизни. Мы можем предпочесть мир войне", — говорится в его публикации в соцсети X.
"Венгрия доказала, что есть другой путь: Мы можем остановить нелегальную миграцию. Мы можем защитить семьи и наш образ жизни. Мы можем предпочесть мир войне", — говорится в его публикации в соцсети X.
Орбан добавил, что у венгров нельзя отнять суверенитет, так как они сами будут формировать свое будущее.
В воскресенье в Венгрии проходят выборы в парламент, жители страны изберут 199 депутатов. Голосование проходит на фоне попыток Киева и Евросоюза помешать партии "Фидес" действующего премьера остаться у власти.
Ее основным конкурентом считают возглавляемую Петером Мадьяром партию "Тиса". Она нацелена на более тесное сотрудничество с ЕС и НАТО. Нынешние власти страны также считают, что эта политсила одобрит финансирование Украины и ее ускоренное вступление в Евросоюз.
В воскресенье в Венгрии проходят выборы в парламент, жители страны изберут 199 депутатов. Голосование проходит на фоне попыток Киева и Евросоюза помешать партии "Фидес" действующего премьера остаться у власти.
Ее основным конкурентом считают возглавляемую Петером Мадьяром партию "Тиса". Она нацелена на более тесное сотрудничество с ЕС и НАТО. Нынешние власти страны также считают, что эта политсила одобрит финансирование Украины и ее ускоренное вступление в Евросоюз.
