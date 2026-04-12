Орбан сделал заявление о будущем - РИА Новости, 13.04.2026
16:01 12.04.2026 (обновлено: 01:25 13.04.2026)
Орбан сделал заявление о будущем

Орбан заявил о самостоятельном пути Венгрии

© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил об особом пути Будапешта и нежелании идти по пути войны.

"Венгрия доказала, что есть другой путь: Мы можем остановить нелегальную миграцию. Мы можем защитить семьи и наш образ жизни. Мы можем предпочесть мир войне", — говорится в его публикации в соцсети X.
Орбан добавил, что у венгров нельзя отнять суверенитет, так как они сами будут формировать свое будущее.

В воскресенье в Венгрии проходят выборы в парламент, жители страны изберут 199 депутатов. Голосование проходит на фоне попыток Киева и Евросоюза помешать партии "Фидес" действующего премьера остаться у власти.

Ее основным конкурентом считают возглавляемую Петером Мадьяром партию "Тиса". Она нацелена на более тесное сотрудничество с ЕС и НАТО. Нынешние власти страны также считают, что эта политсила одобрит финансирование Украины и ее ускоренное вступление в Евросоюз.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
