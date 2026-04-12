Новосельцев: День космонавтики имеет большое значение для Калужской области
09:00 12.04.2026
Новосельцев: День космонавтики имеет большое значение для Калужской области

Геннадий Новосельцев: День космонавтики важен для жителей Калужской области

Председатель законодательного собрания Калужской области Геннадий Новосельцев - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
Председатель законодательного собрания Калужской области Геннадий Новосельцев
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Для жителей Калужской области День космонавтики имеет особое значение, так как здесь жил и работал Константин Циолковский, чьи труды стали фундаментом для дальнейшего развития космической эры, сообщил председатель Законодательного собрания региона Геннадий Новосельцев.
В России ежегодно отмечается День космонавтики в честь первого в мире полета Юрия Гагарина в космос в 1961 году.
"Сегодня мы отмечаем 65-летие величайшего события в истории всего человечества <…>. Для нас, жителей Калужской области, этот праздник имеет особое значение, ведь на нашей благословенной земле жил и работал Константин Эдуардович Циолковский, чьи труды легли в основу теории космонавтики и стали фундаментом для дальнейшего развития мировой космической эры. Первый человек, покоривший космос, приезжал на калужскую землю, чтобы лично познакомиться с наследием ученого", — приводит пресс-служба регионального Заксобрания слова Новосельцева.
Гагарин заложил первый камень в основание Музея истории космонавтики. На его базе ежегодно проводится большое количество тематических мероприятий всероссийского и международного масштаба, а сама экспозиция регулярно пополняется новыми экспонатами.
Новосельцев подчеркнул, что Калужская область не только хранит память об истории отечественной космонавтики, но и вносит вклад в дальнейшее развитие космической отрасли. Ряд научных центров и предприятий Калуги и Обнинска работают над созданием новых технологий, материалов и оборудования для освоения космического пространства.
"От всего сердца поздравляю профильных специалистов, сотрудников научных и образовательных центров, учреждений, музеев, посвященных космической тематике, а также всех жителей Калужской области с Днем космонавтики! Желаю крепкого здоровья, благополучия и новых свершений!" — заключил спикер парламента.
 
