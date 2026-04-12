Султан Наджамудин: Россия была, есть и будет надежным другом Индонезии

Индонезия наращивает взаимодействие с Россией на фоне глобальной трансформации миропорядка, расширяя сотрудничество в энергетике, финансах и на международных площадках. В Джакарте рассчитывают на углубление двусторонних связей, включая участие в мероприятиях в Москве и развитие сотрудничества в рамках БРИКС, а также подчеркивают важность партнерства со странами Глобального Юга. Председатель совета представителей регионов Республики Индонезии (верхней палаты парламента) Султан Бактиар Наджамудин в интервью РИА Новости рассказал о планах участия страны в праздновании Дня Победы в Москве, перспективах интеграции платежных систем, роли России в обеспечении энергетической безопасности Индонезии, развитии "зеленой демократии", а также о том, как Джакарта видит формирование справедливого многополярного мира. Беседовала Ульяна Мирошкина.

— В этом году Россия планирует провести ряд мероприятий международного значения. Планирует ли Индонезия направить представителей на празднование Дня Победы в Москве, а также на Петербургский международный экономический форум и ИННОПРОМ? На каком уровне страна и парламент могут быть представлены?

— Да, Индонезия неоднократно участвовала в праздновании Дня Победы в России, посвященного победе Советского Союза во Второй мировой войне. Мы рассматриваем День Победы как символ борьбы народов за независимость, поскольку Индонезия сама пережила столетия борьбы с колониализмом, и даже в нашей Конституции прямо указано, что "все формы колониализма должны быть уничтожены с лица земли, поскольку они противоречат человечности и справедливости".

В 2025 году министр обороны Индонезии Шафри Шамсуддин представлял президента Прабово Субианто на торжествах по случаю 80-летия Победы 9 мая на Красной площади в Москве. Президент Прабово также встретился с президентом РФ Владимиром Путиным Санкт-Петербурге в рамках Международного экономического форума 19 июня 2025 года.

В этом году Индонезия вновь будет представлена на праздновании, хотя пока не определено, кто именно примет участие и на каком уровне. Однако это важное событие для Индонезии, поскольку в современных условиях колониализм продолжает существовать как в физической, так и в нефизической форме. Россия и Индонезия должны продолжать совместную работу по борьбе со всеми формами колониализма.

— Как вы оцениваете перспективы перехода на расчеты в национальных валютах между Индонезией и Россией, включая возможную интеграцию QR-платежей? Есть ли уже конкретные шаги в этом направлении?

Сингапур, Таиланд и — Мировой порядок претерпевает изменения во многих сферах, включая финансовые транзакции, на фоне стремительных геополитических изменений, свидетелями которых мы являемся сегодня. Индонезийская система QRIS по состоянию на август 2025 года внедрена в пяти странах, включая Японию Малайзию . Российская система быстрых платежей (СБП) также набирает популярность в таких странах, как Казахстан Турция , и мы считаем, что она может быть внедрена и в других дружественных странах. В перспективе дружественным государствам потребуются такие системы для быстрых транзакций, и время покажет, насколько быстро они смогут быть интегрированы для двусторонних и многосторонних расчетов. Справедливость необходима не только в политике, но и в финансовой сфере, чтобы способствовать развитию бизнеса между дружественными странами, поскольку предприниматели руководствуются прагматизмом и выбирают наиболее простые и безопасные способы проведения операций.

— Поддерживает ли Индонезия формирование многополярного мира, и как эта позиция реализуется на практике, в том числе в сотрудничестве с Россией и другими странами Глобального Юга?

— Эпохи биполярного и однополярного мира уже ушли в прошлое. Страны по всему миру пересматривают свои национальные приоритеты, а также подходы к взаимодействию в многополярной системе, поскольку текущий мировой порядок размывается, и каждому государству необходимо играть свою роль в обеспечении собственных интересов. Новый мировой порядок должен обеспечить справедливость и устранение опасной парадигмы "прав тот, кто сильнее". Тесное сотрудничество России со странами Глобального Юга важно для формирования более сбалансированного миропорядка, в котором так называемые "правила, основанные на порядке", должны быть скорректированы ради справедливости для всех.

— Какие направления российско-индонезийского сотрудничества вы считаете наиболее перспективными сегодня — энергетика, промышленность, торговля — и какие решения готовятся в ближайшее время?

— Индонезия стремится к продовольственной и энергетической самодостаточности. Россия может сыграть значительную роль в этих двух направлениях, например, в развитии возобновляемой и атомной энергетики исключительно в мирных целях.

Я лично продвигаю концепцию "зеленой демократии" как переход к "зеленой экономике", а также необходимость развития "синей экономики", при которой океаны могут стать источником ресурсов для экономики страны. "Зеленая демократия" предполагает сохранение и устойчивое использование природы во всех сферах национального развития. Россия также может сотрудничать с Индонезией, чтобы сделать "зеленую демократию" новым путем национального развития.

— На фоне глобальной нестабильности и роста цен на энергоносители рассматривает ли Индонезия расширение сотрудничества с Россией, в том числе в поставках энергоресурсов и инвестиционных проектах?

— Безусловно, нам необходимо сотрудничество со всеми дружественными странами, включая Россию, чтобы удерживать цены на энергию под контролем даже в условиях войн и региональных конфликтов, нарушающих поставки. Глобальная нестабильность может быть преодолена только при наличии политической воли у всех стран ставить во главу угла справедливость и равенство, обеспечивая мирное сосуществование вместо произвольных действий и гегемонии, которые не сделали мир безопаснее. Для этого Индонезии и России необходимо углублять двусторонние отношения и совместно действовать на международных площадках, чтобы обеспечить мирную жизнь будущим поколениям.

— Рассматривает ли Индонезия возможность закупки нефти у Ирана?

— Индонезия, как и Россия, является суверенным государством, свободным в выборе поставщиков нефти среди дружественных стран. У Индонезии нет соглашений, запрещающих закупку нефти у каких-либо дружественных государств. Даже с США , которые также являются нашим партнером, у нас нет формальных ограничений на закупки нефти у Ирана. Однако текущая ситуация вокруг Ирана затрудняет такие закупки из-за вопросов безопасности, а также потому, что страховые компании не готовы обеспечивать безопасность судоходства через Ормузский пролив . При этом закупка российской нефти не противоречит действующему законодательству Индонезии.

— Готова ли Индонезия активнее использовать площадку БРИКС для расширения экономического и финансового сотрудничества, в том числе с Россией?

— Индонезия присоединилась к БРИКС в январе 2025 года не для того, чтобы занять чью-либо сторону против США или Запада в целом. Мы являемся страной неприсоединения — как и ее основатели — и поддерживаем хорошие отношения со всеми дружественными государствами. Внешняя политика Индонезии является свободной и активной и направлена на защиту национальных интересов. Мы поддерживаем хорошие отношения как с Россией, так и с США, а также с Западом, странами Глобального Юга и остальным миром. Для Индонезии тысяча друзей — это мало, а один враг — уже слишком много.

— Рассматривает ли Индонезия развитие сотрудничества с Россией в области атомной энергетики и высоких технологий?

— В настоящее время мы уделяем приоритетное внимание развитию возобновляемых источников энергии, включая морскую, геотермальную, гидроэнергию, ветровую и солнечную энергетику, а также атомную энергетику в мирных целях. Мы осознаем интерес России к предложению проектов в сфере атомной энергетики, включая планы по строительству малых модульных реакторов мощностью 500 МВт в Калимантане и на Суматре , что может стать хорошей альтернативой для диверсификации источников энергии.

При этом развитие мирной атомной энергетики требует тщательной проработки с точки зрения безопасности и устойчивости. Законодательство в этой сфере еще предстоит сформировать с учетом всех аспектов, включая финансирование и соответствие национальным и международным нормам.

— Какую роль индонезийский парламент видит для себя в укреплении двусторонних связей с Россией? Планируется ли активизация межпарламентского диалога?

— Совет региональных представителей Индонезии (DPD RI) планирует обновить меморандум о взаимопонимании с Советом Федерации России. В конце апреля 2026 года председатель сената Индонезии возглавит делегацию для визита в Россию с целью обсуждения расширения двустороннего сотрудничества. Мы рассчитываем, что этот визит приведет к конкретным инициативам, направленным на повышение уровня жизни в 38 провинциях Индонезии, и в этом российские государственные и частные компании могут сыграть значительную роль.

— Каково ваше послание российским читателям?