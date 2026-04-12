Маск обвинил администрацию Байдена в военном преступлении

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск обвинил администрацию бывшего президента США Джо Байдена в завозе нелегальных мигрантов в страну с помощью НПО без проверки их уголовного прошлого и назвал это военным преступлением.
"Администрация Байдена активно завозила нелегалов в Америку без проверки их уголовного прошлого и оплачивала их перелеты с помощью НПО. Это военное преступление. (Бывший министр внутренней безопасности США Алехандро - ред.) Майоркас и его дружки руководили этим и должны предстать перед судом за свои дьявольские поступки", - написал Маск на своей странице в соцсети X.
Так он отреагировал на публикацию актера Кевина Сорбо о видео с жестоким убийством нелегалом женщины на заправке в США. Ранее нынешний президент Штатов Дональд Трамп опубликовал это видео на своей странице в Truth Social и сообщил, что этот нелегал - преступник с Гаити, находящийся в США благодаря временному защитному статусу (TPS) - программе, запущенной Байденом.
