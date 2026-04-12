Мирный атом приближает длительные миссии в дальнем космосе, заявил Мантуров

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Использование возможностей мирного атома приближает длительные исследовательские миссии в дальнем космосе, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

"Использование возможностей мирного атома, в том числе для электрореактивных двигателей космических аппаратов – это новая точка роста для отечественной космонавтики. Это приближает нас к доступности длительных исследовательских миссий, на что акцентирована отечественная наука", - сказал Мантуров в эфире проекта Радио Sputnik и ON Медиа "Первые среди звезд".

Он напомнил о российской лунной программе, которая сейчас нацелена на продолжение миссий автоматических станций. Планируется запуск орбитальной станции "Луна-26", которая будет изучать минералогический состав поверхности Луны и распределение водяного льда в грунте. Далее планируются пуски двух посадочных аппаратов на Южный и Северный полюсы Луны.

"Им предстоит серьёзная работа по непосредственному исследованию грунта нашего спутника на полюсах для выбора оптимального места развёртывания лунной базы", - отметил Мантуров.

Также Мантуров упомянул проект создания вместе с Китаем Международной научной лунной станции (МНЛС). Она будет создана к 2036 году. За это время будут последовательно решены вопросы энергетики, связи и доставки грузов, отработаны технологии посадки. На МНЛС будут максимально задействованы роботизированные решения. Россия в этом проекте разработает ядерный источник энергии для надежного функционирования станции.

"Изучение Луны очень значимо для нас с точки зрения далеко идущих планов. Отработав все возможные технологии, мы можем двинуться дальше, изучая и другие небесные тела", - добавил первый вице-премьер.

Кроме того, по его словам, сейчас Россия делает особый акцент на модернизации и цифровизации главных индустриальных центров ракетно-космической промышленности. Без сильной производственно-технологической базы невозможны орбитальные станции, миссии в дальний космос и передовые космические исследования.

В декабре 2025 года президент России Владимир Путин постановил ежегодно с 6 по 12 апреля проводить в стране Неделю космоса.