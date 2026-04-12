Синоптик рассказала, ждать ли москвичам опасных погодных явлений

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Неблагоприятных или опасных погодных явлений на следующей неделе в Москве не ожидается, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова.
"Опасных погодных явлений в Москве не ожидается: ни сильных снегопадов, ни гололёда, ни гроз. Основными неудобствами для жителей столицы станут лужи и необходимость одеваться потеплее из-за дождей и ветров, однако именно у этих климатических явлений есть свои положительные стороны", - рассказала синоптик.
По словам Макаровой, осадки и ветер способствуют очищению городской атмосферы от накопившихся за зиму пыли и выхлопов, что после длительного периода сухой погоды и схода снега весьма полезно для людей.