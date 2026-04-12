"Локомотив" досрочно прервет аренду Ракова

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости, Андрей Михайлов. Футбольные клубы "Локомотив" и "Крылья Советов" 13 апреля досрочно прервут аренду нападающего Вадима Ракова, сообщил РИА Новости агент игрока Владимир Кузьмичев.
Раков не выходил на поле в Российской премьер-лиге (РПЛ) с 1 ноября, когда "Крылья Советов" в гостях проиграли махачкалинскому "Динамо". В декабре нападающий успешно перенес операцию на ноге, после чего набирал форму. В конце марта пресс-служба самарцев сообщила РИА Новости, что Раков получил повреждение накануне матча против казанского "Рубина". Кузьмичев заявлял, что его клиент восстановится от повреждения не раньше июня.
"Если все будет нормально, завтра клубы обменяются, и Вадим вернется в расположение "Локомотива", где будет восстанавливаться под непосредственным руководством медицинского штаба. На сегодняшний день речь идет о консервативном лечении, поэтому восстановление начнется здесь, а дальше будем смотреть на динамику", - сказал Кузьмичев.
Аренда Ракова в "Крыльях Советов" была рассчитана до лета 2026 года. В текущем сезоне нападающий провел за самарцев 10 матчей в РПЛ и забил пять мячей.