Рейтинг@Mail.ru
"Локомотив" досрочно прервет аренду Ракова - РИА Новости Спорт, 12.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:48 12.04.2026 (обновлено: 20:57 12.04.2026)
"Локомотив" досрочно прервет аренду Ракова

"Локомотив" досрочно прервет аренду Ракова в "Крыльях Советов"

© Фото : ФК "Крылья Советов"Вадим Раков
Вадим Раков - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
© Фото : ФК "Крылья Советов"
Вадим Раков. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости, Андрей Михайлов. Футбольные клубы "Локомотив" и "Крылья Советов" 13 апреля досрочно прервут аренду нападающего Вадима Ракова, сообщил РИА Новости агент игрока Владимир Кузьмичев.
Раков не выходил на поле в Российской премьер-лиге (РПЛ) с 1 ноября, когда "Крылья Советов" в гостях проиграли махачкалинскому "Динамо". В декабре нападающий успешно перенес операцию на ноге, после чего набирал форму. В конце марта пресс-служба самарцев сообщила РИА Новости, что Раков получил повреждение накануне матча против казанского "Рубина". Кузьмичев заявлял, что его клиент восстановится от повреждения не раньше июня.
"Если все будет нормально, завтра клубы обменяются, и Вадим вернется в расположение "Локомотива", где будет восстанавливаться под непосредственным руководством медицинского штаба. На сегодняшний день речь идет о консервативном лечении, поэтому восстановление начнется здесь, а дальше будем смотреть на динамику", - сказал Кузьмичев.
Аренда Ракова в "Крыльях Советов" была рассчитана до лета 2026 года. В текущем сезоне нападающий провел за самарцев 10 матчей в РПЛ и забил пять мячей.
СпортВадим РаковВладимир КузьмичёвЛокомотив (Москва)Крылья СоветовДинамо МоскваРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    13.04 17:00
    К. Норри
    С. Вавринка
  • Футбол
    13.04 17:15
    Акрон
    Динамо Москва
  • Хоккей
    13.04 19:00
    Торпедо НН
    Металлург Мг
  • Хоккей
    13.04 19:30
    Ак Барс
    Динамо Минск
  • Футбол
    13.04 19:45
    Факел
    Родина
  • Футбол
    13.04 21:45
    Фиорентина
    Лацио
  • Футбол
    13.04 22:00
    Леванте
    Хетафе
  • Футбол
    13.04 22:00
    Манчестер Юнайтед
    Лидс
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала