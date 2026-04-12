Рейтинг@Mail.ru
Лекции "Знания" ко Дню космонавтики собрали 40 тысяч слушателей
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
12:37 12.04.2026
Лекции "Знания" ко Дню космонавтики собрали 40 тысяч слушателей

Лекции "Знания" о космических достижениях России собрали 40 тысяч слушателей

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПросветительский марафон "Космос со Знанием" в Москве
Просветительский марафон Космос со Знанием в Москве - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Просветительский марафон "Космос со Знанием" в Москве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Порядка 40 тысяч слушателей собрали лекции Российского общества "Знание", посвященные космическим достижениям России, сообщили в пресс-службе просветительской организации.
В воскресенье в России отмечается День космонавтики. К празднику "Знание" запустила тематическую акцию, старт которой дал марафон "Космос со Знанием" в рамках Недели космоса в России.
"Участниками мероприятий стали школьники, студенты, рабочая молодежь, родители и представители старшего поколения. Лекторы, среди которых космонавты, популяризаторы науки и специалисты профильной отрасли, рассказывают им о достижениях, изобретениях и технологиях российской космической отрасли. Встречи организованы в рамках национального проекта "Молодёжь и дети". Всего состоялось порядка 1,5 тысячи лекций, собравших 40 тысяч слушателей", - говорится в сообщении.
В свою очередь заместитель генерального директора Российского общества "Знание" Георгий Будный отметил, что День космонавтики для России и мира стал весомой датой и символом импульса развития науки.
"Задача "Знания" — сформировать у молодежи целостное представление об историческом значении первого полёта человека в космос, и дать возможность испытать гордость за достижения отечественной науки и техники. Надеемся, что эти лекции вдохновят молодых людей на стремление к новым знаниям и великим свершениям", - приводятся в сообщении слова Будного.
В рамках марафона представители российской молодежи встречались с космонавтами, беседы с ними прошли в нескольких регионах России.
В организации отметили, что акция продлится до 19 апреля.
В декабре 2025 года президент России Владимир Путин постановил ежегодно с 6 по 12 апреля проводить в стране Неделю космоса.
РИА Новости выступает информационным партнером Недели космоса-2026.
НаукаОбществоРоссияВладимир ПутинРоссийское общество "Знание"65-летие полета Гагарина в космос
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала