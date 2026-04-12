Рейтинг@Mail.ru
Агрессии США против Кубы не будет оправдания, заявил Диас-Канель - РИА Новости, 12.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:15 12.04.2026
Агрессии США против Кубы не будет оправдания, заявил Диас-Канель

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Куба Мигель Диас-Канель
Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 12 апр - РИА Новости. Оправдания возможной военной агрессии США против Кубы не существует, но кубинцы готовы сражаться и умирать за свою страну, заявил кубинский президент Мигель Диас-Канель.
"Если это случится, то будет сражение и борьба, мы будем защищать себя и если необходимо умереть, то мы умрем", - сказал он в интервью телеканалу NBC News.
Кубинский лидер подчеркнул, что оправдание для начала военной агрессии Соединенных Штатов против Кубы отсутствует, однако предупредил, что атака на Гавану повлечет за собой последствия.
"Вторжение на Кубу будет иметь издержки ... отразится на безопасности Кубы, Соединенных Штатов и всего региона", - добавил Диас-Канель.
Глава государства призвал к диалогу между Гаваной и Вашингтоном с целью достичь договоренности и отвести стороны от конфронтации.
В миреКубаГаванаСШАМигель Диас-Канель
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала