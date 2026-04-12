Агрессии США против Кубы не будет оправдания, заявил Диас-Канель

ВАШИНГТОН, 12 апр - РИА Новости. Оправдания возможной военной агрессии США против Кубы не существует, но кубинцы готовы сражаться и умирать за свою страну, заявил кубинский президент Мигель Диас-Канель.

"Если это случится, то будет сражение и борьба, мы будем защищать себя и если необходимо умереть, то мы умрем", - сказал он в интервью телеканалу NBC News.