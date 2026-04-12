Путешественник Конюхов назвал Путина романтиком и мечтателем

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин - романтик и мечтатель, так как российский лидер отмечает важность возвращения русских имен на мировую карту, считает известный путешественник, член Русского географического общества Федор Конюхов.
"Президент — а он романтик, президент — а он мечтатель. Это хорошо заметно… Он говорил о важности возвращения русских имен на мировую карту, чтобы мы помнили и знали, что именно наши исследователи совершали эти открытия", - сказал Конюхов в ходе своего выступления на сессии "География путешествий" открытого лектория "Создавая будущее: география" в Национальном центре "Россия".
По мнению путешественника, высокая роль географии заключается в том, что она помогает сохранить память и понять место России в мире.
Открытый лекторий "Создавая будущее: география" — авторский проект Национального центра "Россия". Мероприятие объединяет экспертов из разных стран для совместного проектирования позитивных сценариев будущего.