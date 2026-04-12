Рейтинг@Mail.ru
Автор рассказал о замысле романа о концлагерях "Горячий пепел"
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:27 12.04.2026 (обновлено: 06:34 12.04.2026)
Автор рассказал о замысле романа о концлагерях "Горячий пепел"

© Фото : Wulfstan
Надпись Arbeit Macht Frei в Аушвице
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Первый художественный роман о происходившем в концлагерях в Аушвице, Бухенвальде скоро увидит свет, рассказал РИА Новости его автор, научный сотрудник Института российской истории РАН (ИРИ РАН) Станислав Аристов.
"Знаковым событием для меня стало написание первого художественного романа под названием "Горячий пепел". Эта книга — попытка переложить многолетний исследовательский опыт на язык большой прозы, сделав сухие архивные данные осязаемыми и эмоционально близкими для современного читателя", - поделился он. По словам Аристова, "предисловие к роману, написанное Андреем Кончаловским и Олегом Роем, подчеркивает масштаб поднятых в нем тем". Он рассказал, что книга подготовлена издательством Эксмо и Фондом Печерского.
"Глазами главного героя читатель видит то, что десятилетиями скрывали архивы и не могли знать заключенные: механику массовых убийств в Аушвице, бесчеловечные эксперименты "ангела смерти" Менгеле, кровавые рвы Бабьего Яра и дымящиеся трубы крематориев Бухенвальда и многое другое", - добавил он.
"Я постарался представить географию и хронологию романа как можно более масштабными: действие разворачивается на протяжении десятилетий, увлекая читателя из богемного и мятежного Берлина 1920-х годов в самое пекло Второй мировой войны, и завершается в послевоенном Буэнос-Айресе — последнем приюте выживших палачей, где их настигает возмездие", - рассказал автор романа.
"История нацистских концлагерей — это не только территория скорби, но также и великих примеров человеческого достоинства и героизма. Сегодня, когда мы по крупицам восстанавливаем судьбы узников в рамках национальных проектов и просветительских инициатив, мы возвращаем долг тем, кто не дожил до весны сорок пятого", - заметил Аристов. По его словам, "обращение к форме художественного романа продиктовано желанием сохранить память о Великой Отечественной войне на эмоциональном уровне, передать её будущим поколениям не как тяжелый груз, а как некий ориентир, с которым можно соизмерять все происходящее в настоящем". "Мне кажется, важно помнить, что даже когда мир рушится, право оставаться человеком — это то, что никто не может отнять у нас, пока мы сами от него не откажемся", - заключил он.
ОбществоБерлин (город)Буэнос-Айрес (город)Андрей КончаловскийОлег РойРоссийская академия наукЭксмо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала