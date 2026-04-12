Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа. Архивное фото

Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа

© AP Photo / Abed Khaled Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа

Конфликт Израиля и Палестины уходит корнями глубоко в историю и длится долгое время. Когда и по каким причинам началось противостояние двух стран, как оно развивалось с течением времени, почему ХАМАС пошло на обострение в октябре 2023 года и к чему может привести война между этими государствами — в материале РИА Новости.

Основные причины и суть конфликта между Израилем и Палестиной

Конфликт между Израилем и Палестиной длится уже более 75 лет и считается самым долгим в мире. Его основная причина — территориальные споры двух государств. Однако ситуация усугубляется и в силу ряда иных факторов — этнических, национальных и религиозных различий двух народов.

Территориальные споры: сектор Газа, Западный берег, Восточный Иерусалим

Конфликт продолжается уже несколько десятилетий, поскольку у Израиля и Палестины до сих пор нет согласия по ряду ключевых межгосударственных вопросов. В частности, территориальных: где проходят границы Израиля; судьба израильских поселений на Западном берегу реки Иордан; статус Иерусалима.

Религиозные причины и значение Иерусалима

Часть восточного побережья Средиземного моря и иудеи, и мусульмане считают святой землей. А ее центром — Иерусалим.

© AP Photo / Lefteris Pitarakis Храмовая гора

Согласно иудейской традиции, Иерусалим — место, где проявляется Божественное присутствие. А наиболее святое место в городе — Храмовая гора, где когда-то стоял Иерусалимский храм (главное и единственное святилище в иудаизме). В наши дни от него осталась лишь часть — Стена Плача.

Из Иерусалима же, как верят последователи ислама, вознесся для встречи с Аллахом пророк Мухаммед. Место, где это произошло, — мечеть Аль-Акса. Она расположена на Храмовой горе и считается третьей по значимости мусульманской святыней после Мекки и Медины.

История, причины и кто виноват

До начала XX века государства Израиль не существовало, евреи жили диаспорами во многих регионах мира. Палестина же на тот момент находилась под властью Турции.

С чего все началось

После окончания Первой мировой войны политическая карта мира в очередной раз была перекроена. Османская империя распалась, а ее обширные территории поделили между собой страны-победительницы.

В 1916 году Англия, Франция и Россия подписали секретное соглашение Сайкса — Пико , разграничивающее их зоны влияния на Ближнем Востоке. Для Палестины соглашение предусматривало международный режим контроля. Однако позже на Парижской мирной конференции, на все эти территории была распространена система мандатов, определенная Пактом Лиги Наций (подписан 28 июня 1919 года).

Идея мандатов предполагала, что развитые страны возьмут новые территории под свою опеку и подготовят их к переходу на самоуправление. Это стало компромиссом требований колониальной эпохи с необходимостью признания прав колоний на самоопределение. В итоге, мандат на Палестину получила Великобритания.

© Public domain/Frank Scherschel Пароход Хаганы "Исход-1947" — символ нелегальной иммиграции евреев в Палестину © Public domain/Frank Scherschel Пароход Хаганы "Исход-1947" — символ нелегальной иммиграции евреев в Палестину

Декларации Бальфура (тогдашнего министра иностранных дел Великобритании) одобряющей создание в Палестине "национального очага для еврейского народа", — рассказывает заместитель начальника отдела по реализации международных проектов Управления международного сотрудничества ГУУ Александр Рудой. "Однако незадолго до этого правительство Великобритании предприняло два противоположных по своему значению действия. Первое — предоставление арабам гарантий независимости территории Палестины. Второе — принятие(тогдашнего министра иностранных дел Великобритании) одобряющей создание в Палестине "национального очага для еврейского народа", — рассказывает заместитель начальника отдела по реализации международных проектов Управления международного сотрудничества ГУУ Александр Рудой.

К концу XIX века в Палестине проживало около полумиллиона человек, из которых лишь 50 тысяч были евреями. В то же время началась активная еврейская иммиграция. Этот процесс заложил основу международного движения сионистов. Его сторонники провозгласили идею восстановления государства Израиль на исторической родине.

"В окончательную версию текста мандата, который вступил в силу в 1923 году, были включены оба противоречащих друг другу тезиса. Мина была заложена. Все остальное стало вопросом времени", — резюмирует эксперт.

По данным сООН, в последующие два десятилетия в Палестину прибыло более 300 тысяч евреев. Это вызвало ожесточенное сопротивление палестинцев и привело к серии столкновений.

Столкновения арабов и евреев в 1920 — 1930-е годы Дата Место Число жертв 1-7 мая 1921 Яффа, Реховот, Хадеру и др. 48 арабов, 45 евреев 19— 22 апреля 1936 Яффа 15 евреев 14 ноября 1937 Иерусалим 10 арабов 6 июля 1938 Хайфа 18 арабов и 5 евреев 25 июля 1938 Хайфа 53 араба 26 августа 1938 Яффа 24 араба 27 февраля 1939 Волна погромов в ряде городов 33 араба 1936 - 1939 Арабское восстание 5000 арабов, 415 евреев

К 1939 году население Палестины составляло около 1,5 миллиона человек, из которых 445 тысяч были евреи. Поток еврейских беженцев-мигрантов вырос еще больше после прихода к власти в Германии нацистов в 1933 году.

Начавшаяся в 1939 году Вторая мировая война еще больше увеличила приток мигрантов. Волнения продолжались.



"Гитлеровская Германия, выступая противником Великобритании, пыталась использовать противоречия между арабами и евреями для того, чтобы дестабилизировать регион и ослабить Британскую империю, которая его контролировала. Был составлен специальный план психологической борьбы, в котором принимали участие многочисленные германские агенты", — объясняет историк Анатолий Сивов.

Столкновения арабов и евреев в 1940-е годы Дата Место Число жертв 27 сентября 1944 Члены Иргуна (еврейской подпольной организации) напали на 4 британских отделения полиции Число жертв неизвестно 29 сентября 1944 Иерусалим Британский офицер криминального отдела полиции 27 декабря 1945 Иерусалим ,Тель-Авив 7 британских полицейских, 1 солдат британской армии 22 июля 1946 Иерусалим (взрыв, устроенный Иргуном в гостинице "Царь Давид") 41 араб, 28 англичан, 17 евреев

"После окончания Второй мировой вопрос о судьбе Палестины был одной важных проблем будущего устройства мира, в котором пересекались интересы СССР, США и Великобритании", — говорит историк Сивов.

В результате Великобритания в 1947 году передала вопрос на рассмотрение недавно созданной Организации Объединенных Наций.

« "В итоге территория Палестины была разделена на восемь частей. Три из них были переданы еврейскому государству, три — арабскому. Седьмая часть должна была стать арабским анклавом Яффой на еврейской территории. Восьмая — Иерусалим — как отдельная единица под специальным международным режимом", — объясняет Александр Рудой.

Предполагался переходный период, в течение которого ООН постепенно брала на себя управление территорией, а затем передавала власть двум образовавшимся государствам. Великобритания должна была полностью вывести свои войска к 1 августа 1948 года. Резолюция ООН не была принята палестинской стороной.

История войны между Израилем и Палестиной

Декларация о независимости Израиля была подписана 14 мая 1948 года. Вскоре Британия полностью вывела свои войска из региона. Однако мира это не принесло.

Война за независимость Израиля 1947−1949 годов

Уже на следующий день после подписания августовской Декларации на территории новообразованного государства началась война. Против Израиля выступили армии пяти стран — Египта, Ирака, Сирии, Трансиордании и Ливана. Однако они потерпели поражение. Израиль занял большую часть территории Палестины. В результате многие арабы оказались в лагерях беженцев.

Шестидневная война 1967 года

В 1964 году была основана Организация освобождения Палестины (ООП). Ее члены выдвинули два тезиса: ликвидация государства Израиль и восстановление Палестины в границах британского мандата.

Вскоре военно-политическая коалиция, куда вошли Египет, Сирия, Ирак, Иордания, стала готовить атаку на Израиль. Однако власти последнего превентивным ударом уничтожили ВВС противника, а затем одержали победу в приграничных сражениях. По итогам Израиль получил контроль над сектором Газа, Восточным Иерусалимом, большей частью Западного берега реки Иордан, Голанскими высотами и Синайским полуостровом.

Война Судного дня 1973 года

В 1973 году власти Египта заявили о намерении вернуть под свой контроль Синайский полуостров. При поддержке Сирии страна атаковала Израиль. Однако вскоре тот перешел в контрнаступление удержал оккупированные территории.

Ливанская война 1982 года

С целью уничтожить базы ООП израильские войска вторглись на территорию Ливана и оккупировали его большую часть. Поддерживаемые Израилем члены правой партии "Ливанские силы" устроили резню в лагерях палестинских беженцев в Западном Бейруте.

Вторая ливанская война 2006 года

В 1982 году в Ливане создана организация "Хезболла", цель которой — изгнание евреев.

В 2006 году израильская армия совершила еще одну попытку выбить отряды "Хезболлы" из южного Ливана. После месячного столкновения было достигнуто перемирие. Стороны договорились, что "Хезболла" прекращает огонь, а армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) покидает приграничные районы Ливана.

Конфликт в Газе 2022 года

О начале операции под кодовым названием "Рассвет" ЦАХАЛ объявил 5 августа 2022 года. Согласно официальному пресс-релизу, она была направлена "против террористических целей палестинской группировки "Исламский джихад". Удары израильской армии по сектору Газа были направлены ​​на устранение конкретной угрозы для граждан Израиля и причинение ущерба "террористам и их пособникам", говорилось в совместном заявлении тогдашнего премьер-министра Яира Лапида и министра обороны Бени Ганца.

Вторжение ХАМАС в Израиль 2023 года

Вторжение группировки ХАМАС в Израиль началось ранним утром 7 октября 2023 года с ракетных обстрелов израильских городов и проникновения боевиков в приграничные города.

Что такое ХАМАС и почему оно напало на Израиль в 2023 году

ХАМАС — это исламистская политическая и военная организация, управляющая сектором Газа. Ее название расшифровывается как "Харакат аль-Мукавама аль-Исламия", или "Исламское движение сопротивления".

Что такое ХАМАС и как оно появилось

Движение ХАМАС появилось в 1987 году — с началом палестинского восстания против израильтян. Основателем и духовным лидером ХАМАС был шейх Ахмед Ясин. Изначально движение создавалось как часть египетской организации "Братья-мусульмане"* (Организация признана террористической и запрещена на территории РФ).

« "Для Израиля ХАМАС казалось предпочтительнее радикальной Организации освобождения Палестины (ООП), там видели в новом движении конкурента прежней военно-политической силе и стали помогать Ясину", — рассказывает Виталий Тепикин, кандидат исторических наук, профессор.

© AP Photo / Hatem Moussa Члены движения ХАМАС

Однако в конце 1980-х — начале 1990-х произошли некоторые перемены. Палестинская национальная администрация (ПНА) отказалась от террора. ХАМАС же, напротив, набирал популярность во многом благодаря провозглашаемым движением радикальным методам борьбы с Израилем.

В 1993 и 1995 годах были подписаны соглашения "Осло-1" и "Осло-2", устанавливающие временные меры по палестинскому самоуправлению. ХАМАС отказалось принимать эти документы.

В 2005 году движение победило на выборах в ряде палестинских городов, а год спустя получило большинство на выборах в Палестинский законодательный совет. С приходом к власти ХАМАС стало активно наращивать военную мощь. Это привело к гражданской войне 2007 года на землях палестинской автономии. В результате движение полностью подчинило себе регион сектора Газа.

« "В результате после 2007 года у каждой части палестинского государства имеется свое правительство, представляющее народ в виде политических сил: у Западного берега — Палестинская национальная администрация (ПНА), у сектора Газа — ХАМАС (Исламское движение сопротивления)", — отмечает старший преподаватель департамента международного и публичного права Финансового университета при правительстве России Игорь Семеновский.

Причины нападения ХАМАС на Израиль в 2023 году

Утром 7 октября движение ХАМАС обстреляло Израиль с территории сектора Газа, позже боевики прорвали пограничные укрепления и захватили несколько районов на юге страны. Радикалы взяли в плен израильских военных и мирных жителей.

Израиль нанес ответные удары по сектору Газа, а к концу дня, по сообщениям ряда СМИ, почти полностью отбил захваченные населенные пункты. Окончательно вернуть контроль над южной границей удалось лишь два дня спустя.

В ХАМАС назвали поводом для атаки нарушение красных линий в Аль-Акса — мечети на Храмовой горе в Иерусалиме, которая считается одной из трех главных святынь ислама. В 2023 году полиция Израиля неоднократно проводила там рейды, что привело к палестино-израильским столкновениям.

Кроме того, представители движения обвинили Израиль в незаконном удерживании тысяч заключенных, а также в "преступлениях оккупации".

« "Я считаю, что у нападения ХАМАС на Израиль наряду с официальными есть и более глубинные, геополитические, причины — обращение внимания мирового сообщества на проблемы палестинцев, проживающих в секторе Газа, побуждение к ускорению процессов создания полноценного палестинского государства, в чем мало заинтересован Израиль", — говорит Игорь Семеновский.

Роль ХАМАС в конфликте Израиля и Палестины

В 1988 году ХАМАС опубликовало хартию, главным призывом которой было уничтожение Израиля и последующее создание исламского государства на территориях "исторической Палестины".

Этот документ полностью исключил мирные способы урегулирования ситуации в регионе. Движение официально считает земли Палестины исламским вакфом —имуществом, — которое "освящено для будущих поколений мусульман до Судного дня".

Бескомпромиссность поставила ХАМАС в неудобное положение на мировой арене и сильно ограничила его возможности взаимодействия с миром. Во многом поэтому в 2017 году движение представило новую хартию. В ней ХАМАС согласилось на создание своего государства в границах до Шестидневной войны 1967 года, но по-прежнему отказывалось иметь дипломатические отношения с Израилем и не признавало его суверенность.

На сегодняшний день страны Евросоюза, Израиль, США, Канада, Великобритания, Япония называют ХАМАС террористической организацией. Но Китай, Россия, Турция, Норвегия, Катар, а также арабские страны террористическим движение не считают.

Позиция России по израильско-палестинскому конфликту

В 2022 году лидер ХАМАС Исмаил Хания посещал Москву, где прошла его встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Речь шла о палестинском национальном единстве. В сентябре 2023 года президент России Владимир Путин сделал заявление о необходимости реализации решений ООН 1947 года. Но террористические методы сопротивления, с точки зрения России, неприемлемы. Тринадцатого октября 2023 года на заседании Совета глав государств — участников СНГ в Киргизии Владимир Путин конкретизировал позицию Москвы. Она выступает за создание независимого Государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме. Прозвучало, что Израиль пострадал от жестокого нападения, однако урегулировать конфликт можно только путем переговоров", — говорит Виталий Тепикин.

© AP Photo / Israel Defense Forces Израильские военные на территории сектора Газа

Возможные последствия войны

Политический консультант, эксперт Российского совета по международным делам Леонид Цуканов считает, что попытка Израиля реализовать жесткий силовой сценарий в отношении анклава в качестве ответа на рейд ХАМАС негативно сказалась на позициях страны в регионе. В первую очередь в свете большого числа жертв среди мирного населения Палестины. С критикой действий ЦАХАЛ выступили практически все мусульманские лидеры.



"Оказались под сомнением прежние договоренности о нормализации отношений между Израилем и арабскими странами ("Соглашения Авраама"), подписанные в 2020 году, — новые союзники (например, Бахрейн) еще в начале осени демонстрировали некоторую усталость от текущего формата диалога, а с началом кризиса и вовсе предпочли поставить сотрудничество на паузу. Замерли и переговоры с саудитами, публичное примирение с которыми имело для израильтян стратегическое значение. Фактически кабинет Нетаньяху натолкнулся на проблему, за которую премьер-министр больше всего критиковал своих предшественников (Беннета и Лапида), — диалог с арабским миром (в первую очередь в части безопасности) оказался в тупике. Вероятно, что в ближайшей перспективе примирения ждать не придется.

© AP Photo / Adel Hana Лидер ХАМАС Исмаил Хания

С другой стороны, на фоне эскалации укрепились посреднические позиции Катара — последний смог добиться гуманитарной паузы в Газе и реализовать несколько раундов обмена заложниками. С точки зрения израильтян, усиление влияния Дохи на палестинских территориях хоть и видится опасным (как потенциальный рычаг давления), но все же более предпочтительно, чем иранское лобби. Поэтому укреплению контактов между Катаром и палестинскими лидерами Израиль, вероятно, противодействовать не будет", — говорит эксперт.

По словам политического консультанта, в целом конфликт в Газе несет в себе долгосрочные негативные последствия для всего региона — нарушение статус-кво в отношениях между израильтянами и палестинцами, а также попытка израильских властей окончательно решить вопрос Газы многократно повышают уровень взаимного недоверия между двумя национальными группами и формируют поле для новых стычек. Кроме того, попытки Израиля усилить свое присутствие на Западном берегу реки Иордан и участившиеся рейды вызывают закономерное беспокойство у жителей Палестинской автономии и формируют новый потенциальный узел напряженности.

Раскол в диалоге между Израилем и арабским миром сводит на нет усилия Вашингтона по строительству в регионе коллективного оборонительного блока ("ближневосточного НАТО") и в целом увеличивает риск новых витков напряженности, особенно в свете растущего противостояния Ирана и Израиля.

* Террористические и экстремистские организации, запрещенные в России.