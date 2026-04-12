Патриарх Кирилл рассказал, кто может надеяться на спасение и вечную жизнь

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Надежду на спасение души и вечную жизнь имеют те, кто исполняет Божий закон и живет по Божьим заповедям, не совершает зло, рассказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл после ночного пасхального богослужения в столичном храме Христа Спасителя, передает корреспондент РИА Новости.

Главный христианский праздник – Пасху, или Воскресение Христово – в 2026 году встретили 12 апреля. Но торжество продолжается почти 40 дней, а особенно ярко - в первую неделю после Пасхи, ее называют Светлой (13-18 апреля в 2026 году). В Светлую неделю в храмах ежедневно проводят праздничные богослужения с крестным ходом, царские врата открыты круглосуточно - в знак открытия врат рая, победы над смертью, которая произошла вследствие Воскресения Иисуса Христа

"Мы должны, отталкиваясь от этого пасхального опыта, в жизни своей претворять все, чему научены Господом, чтобы с надеждой на воскресение своей жизни и на спасение души могли устремляться в будущее, которое простирается за пределы нашей земной жизни, уходит в вечность. Те, кто исполняет Божий закон и живет по Божьим заповедям, имеют надежду на спасение и жизнь вечную", - сказал патриарх Кирилл.

Он еще раз поздравил верующих с Пасхой и призвал не совершать зло и неправду, ведь это является условием спасения.