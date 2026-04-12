Рейтинг@Mail.ru
Патриарх Кирилл рассказал, кто может надеяться на спасение и вечную жизнь
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Религия
 
03:13 12.04.2026
Патриарх Кирилл рассказал, кто может надеяться на спасение и вечную жизнь

© POOL | Перейти в медиабанкПасхальное богослужение в храме Христа Спасителя
Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
© POOL
Перейти в медиабанк
Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Надежду на спасение души и вечную жизнь имеют те, кто исполняет Божий закон и живет по Божьим заповедям, не совершает зло, рассказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл после ночного пасхального богослужения в столичном храме Христа Спасителя, передает корреспондент РИА Новости.
Главный христианский праздник – Пасху, или Воскресение Христово – в 2026 году встретили 12 апреля. Но торжество продолжается почти 40 дней, а особенно ярко - в первую неделю после Пасхи, ее называют Светлой (13-18 апреля в 2026 году). В Светлую неделю в храмах ежедневно проводят праздничные богослужения с крестным ходом, царские врата открыты круглосуточно - в знак открытия врат рая, победы над смертью, которая произошла вследствие Воскресения Иисуса Христа.
"Мы должны, отталкиваясь от этого пасхального опыта, в жизни своей претворять все, чему научены Господом, чтобы с надеждой на воскресение своей жизни и на спасение души могли устремляться в будущее, которое простирается за пределы нашей земной жизни, уходит в вечность. Те, кто исполняет Божий закон и живет по Божьим заповедям, имеют надежду на спасение и жизнь вечную", - сказал патриарх Кирилл.
Он еще раз поздравил верующих с Пасхой и призвал не совершать зло и неправду, ведь это является условием спасения.
"И да будет Господь Воскресший с вами, с родными и близкими, с теми, кто рядом с вами. Да поможет Господь нам прощать тех, на кого мы в обиде. Да поможет Господь нам вообще прощать, потому что прощение, которое мы реализуем в нашей жизни, открывает нам возможность быть прощенными на Божьем Страшном суде, а, значит, открывает нам двери вечности. Пусть Господь Воскресший хранит Отечество наше, Церковь нашу, народ наш и всех вас, мои дорогие, укрепляет в вере православной, в благочестии, чистой и честной жизни. Аминь. Христос Воскресе!", - заключил предстоятель Русской церкви.
РелигияИисус ХристосПасхаПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Религиозные праздникиРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала