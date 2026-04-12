Хоккеист Кузнецов избежал госпитализации после травмы

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости, Андрей Сенченко. Нападающий уфимского "Салавата Юлаева" Евгений Кузнецов избежал госпитализации после травмы, полученной в третьем матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против ярославского "Локомотива", сообщил РИА Новости агент форварда Шуми Бабаев.
"Салават Юлаев" в воскресенье принимает "Локомотив" в третьей игре серии второго раунда Кубка Гагарина. В первом периоде матча Кузнецов получил травму после силового приема от форварда железнодорожников Александра Полунина. Игрок уфимцев не смог самостоятельно встать. Площадку он покинул на носилках и досрочно завершил матч.
"Обошлось. Госпитализации он избежал", - сказал Бабаев.
После первых двух матчей "Салават Юлаев" уступает "Локомотиву" в серии со счетом 0-2.