Хоккеист Кузнецов избежал госпитализации после травмы - РИА Новости Спорт, 12.04.2026
15:40 12.04.2026
Хоккеист Кузнецов избежал госпитализации после травмы

Хоккеист Кузнецов избежал госпитализации после травмы в матче с "Локомотивом"

© Фото : соцсети ХК "Салават Юлаев"Евгений Кузнецов
Евгений Кузнецов - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
© Фото : соцсети ХК "Салават Юлаев"
Евгений Кузнецов. Архивное фото
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости, Андрей Сенченко. Нападающий уфимского "Салавата Юлаева" Евгений Кузнецов избежал госпитализации после травмы, полученной в третьем матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против ярославского "Локомотива", сообщил РИА Новости агент форварда Шуми Бабаев.
"Салават Юлаев" в воскресенье принимает "Локомотив" в третьей игре серии второго раунда Кубка Гагарина. В первом периоде матча Кузнецов получил травму после силового приема от форварда железнодорожников Александра Полунина. Игрок уфимцев не смог самостоятельно встать. Площадку он покинул на носилках и досрочно завершил матч.
"Обошлось. Госпитализации он избежал", - сказал Бабаев.
После первых двух матчей "Салават Юлаев" уступает "Локомотиву" в серии со счетом 0-2.
ХоккейЕвгений КузнецовШуми БабаевЛокомотив (Ярославль)Салават ЮлаевКХЛ 2025-2026Александр Полунин
 
