16:55 12.04.2026 (обновлено: 23:29 12.04.2026)
Каллас училась в плохой советской школе, отметил Песков

© AP Photo / Virginia MayoКая Каллас на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Кая Каллас на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас училась в плохой советской школе - тогда такие тоже были, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Об этом он сказал в комментарии автору ИС "Вести" Павлу Зарубину, когда разговор зашел об уровне компетенции нынешнего поколения европейских политиков. Говоря об этом, пресс-секретарь президента отметил, что Каллас не смогла бы защитить диплом МГУ имени Ломоносова.
В ответ на реплику журналиста о том, что Каллас, тем не менее, учились в советской школе, Песков заметил: "В плохой советской школе. Тогда тоже были плохие школы".
"Главная идиотка". Слова Каллас об Украине шокировали журналиста
РоссияКайя КалласДмитрий ПесковПавел Зарубин
 
 
