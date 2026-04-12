МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас училась в плохой советской школе - тогда такие тоже были, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Об этом он сказал в комментарии автору ИС "Вести" Павлу Зарубину, когда разговор зашел об уровне компетенции нынешнего поколения европейских политиков. Говоря об этом, пресс-секретарь президента отметил, что Каллас не смогла бы защитить диплом МГУ имени Ломоносова.
В ответ на реплику журналиста о том, что Каллас, тем не менее, учились в советской школе, Песков заметил: "В плохой советской школе. Тогда тоже были плохие школы".
