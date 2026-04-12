Россиянка завоевала золото на чемпионате Европы по прыжкам на батуте - РИА Новости Спорт, 12.04.2026
17:48 12.04.2026
Россиянка завоевала золото на чемпионате Европы по прыжкам на батуте

Калашникова выиграла золото в двойном минитрампе на ЧЕ по прыжкам на батуте

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Россиянка Алена Калашникова завоевала золото в двойном минитрампе на чемпионате Европы по прыжкам на батуте, который проходит в португальском Портимане.
Калашникова победила с результатом 25,900 балла. Второй стала представительница Великобритании Молли Маккенна (25,600 балла), третьей - ее соотечественница Кирсти Вей (20,200).
Россияне Михаил Юрьев (29,800) и Тимофей Голубенко (29,000) завоевали серебро и бронзу соответственно в двойном минитрампе у мужчин. Победил британец Омо Айкеремиока (30,300).
Чемпионат Европы завершится 12 апреля. С 1 января 2024 года Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) допускает российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе.
