Кадыров показал кадры ликвидации группы ВСУ на Харьковском направлении
Специальная военная операция на Украине
 
21:29 12.04.2026
Кадыров показал кадры ликвидации группы ВСУ на Харьковском направлении

Кадыров: ВС России ликвидировали группу ВСУ и блиндаж на Харьковском направлении

ГРОЗНЫЙ, 12 апр — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал кадры ликвидации небольшой группы ВСУ и украинского блиндажа.
"Харьковское направление... Наши операторы БПЛА выявили в лесном массиве небольшую вражескую группу, решившую, что густая растительность способна заменить маскировку. Рядом обнаружился и блиндаж — скромное, но недолговечное укрытие... В результате работы все цели успешно уничтожены", — написал Кадыров.
Он уточнил, что в данном направлении действуют бойцы стрелкового батальона имени Шейха Мансура МО РФ под командованием Муслима Товзаева "Пули".
"Меньшего от наших бойцов мы и не ожидали", — добавил глава республики.
Специальная военная операция на УкраинеРоссияРамзан КадыровВооруженные силы Украины
 
 
